Φυτό σε σχήμα πέους: Ουρές σε βοτανικό κήπο στην Ολλανδία

Πλήθος κόσμου συρρέει στο βοτανικό κήπο του Λάιντεν στην Ολλανδία για να θαυμάσει από κοντά ένα τεράστιο φυτό με φαλλικό σχήμα, γνωστό ως «φυτό πέος», που άνθισε προ ημερών. Τώρα που άνθισε το ύψους δύο μέτρων φυτό με την επιστημονική ονομασία Amorphophallus decus-silvae θυμίζει ανδρικό αναπαραγωγικό όργανο σε στύση και αναδίδει μια αποκρουστική οσμή σάπιου κρέατος. Η λατινική ονομασία του μεταφράζεται σε «άμορφο πέος» και πρόκειται για ένα σπάνιο ενδημικό φυτό των τροπικών δασών της Ινδονησίας, που ανθίζει περίπου κάθε δύο δεκαετίες! Γι’ αυτό – πάρα την απαίσια μυρωδιά του – προσελκύει τόσους επισκέπτες στον βοτανικό κήπο από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας, που σπεύδουν να ποζάρουν δίπλα του στο φακό.

Het is een spannende dag, vertelt vrijwilliger Rudmer Postma van de Hortus Botanicus Leiden vrijdag. De relatief zeldzame penisplant staat in bloei – voor het eerst in 24 jaar in Nederland. https://t.co/FYGfDjPzY3

Het is zover: de penisplant Amorphophallus decus-silvae is aan het bloeien in de Tropische Kas. De penetrante geur, die doet denken aan rottend vlees, hangt in de lucht. Dit wil je niet missen! De Hortus is tot 18:00 uur open vandaag. pic.twitter.com/40hFLgyGvQ

— Hortus Leiden (@HortusLeiden) October 22, 2021