Τζο Μπάιντεν γκάφα: Ξανά viral ο Αμερικανικός πρόεδρος

Στο Νιου Τζέρσεϋ μίλησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, χωρίς να φορέσει μάσκα, αντάλλαξε χειραψίες με αρκετό κόσμο που ήταν παρών.

Όμως… λίγα λεπτά νωρίτερα και μόλις είχε τελειώσει την ομιλία του, έβηξε πάνω στην παλάμη του!

Τα αμερικανικά Μέσα πήραν «φωτιά» από τη νέα γκάφα Μπάιντεν, μιας και είναι η δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, που δεν τηρεί τους βασικούς κανόνες υγιεινής εν μέσω μάλιστα πανδημίας.

Πρόσφατα ο φωτογραφικός φακός εντόπισε το προεδρικό ζευγός Τζο και Τζιλ Μπάιντεν κατά την βραδινή τους έξοδο, αλλά όπως φαίνεται είχαν «ξεχάσει» να φορέσουν μάσκα προστασίας από τον κορωνοϊό. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος και η πρώτη κυρία αποφάσισαν να επισκεφθούν για φαγητό ένα γνωστό ιταλικό εστιατόριο στην Ουάσινγκτον. Ωστόσο, οι εικόνες ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων, καθώς κανείς από τους δύο δεν φορούσε την μάσκα του, την υποχρεωτική χρήση της οποίας έχει επιβάλει ο ίδιος ο πρόεδρος.

Παρά τις διαρκείς συστάσεις του για την χρήση της, φαίνεται πως παραβίασε την πολιτική του εστιατορίου. «Σύμφωνα με τις οδηγίες του CDC και το εκτελεστικό διάταγμα του Δημάρχου, Muriel Bowser, όλα τα άτομα άνω των 2 ετών πρέπει να φορούν μάσκα σε εσωτερικούς χώρους, ανεξάρτητα από το αν έχουν εμβολιαστεί. Θα πρέπει να αφαιρούνται μόνο κατά τη διαρκεια του γεύματος. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση», αναφέρει το εστιατόριο στον ιστότοπό του.

President Biden leaving the restaurant after date night with the First Lady (who ducked out moments before as he looked to triage some selfie requests). pic.twitter.com/q2AMku5AHL

— Josh Wingrove (@josh_wingrove) October 17, 2021