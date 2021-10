28 Οκτωβρίου 2021 Θεσσαλονίκη: Κατέπλευσε το θηριώδες «USNS Yuma» του ΠΝ των ΗΠΑ

Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατέπλευσε το πρωί το πλοίο «USNS YUMA» του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, σε μια συμβολική, όπως τη χαρακτήριζαν στρατιωτικοί παρατηρητές, παρουσία, με αφορμή την αυριανή μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο του ΟΧΙ. Το πλοίο, τύπου καταμαράν, εφοδιασμένο με υπερσύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα και δυνατότητα μεταφοράς ακόμα και μικρών υποβρυχίων, «έδεσε» στον προβλήτα στις 9 το πρωί, προερχόμενο από την Αλεξανδρούπολη. Μέσω του λιμανιού της οποίας, στις επόμενες ημέρες θα μεταφερθεί αμερικανικός στρατιωτικός εξοπλισμός καθώς και προσωπικό προς τη Βουλγαρία και Ρουμανία για τη διεξαγωγή ασκήσεων των δυνάμεων του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με δηλώσεις του πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ θα μεταφερθεί στις αρχές Νοεμβρίου, με πλοία, στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί θα προωθηθεί προς βορράν πρωτοφανής αριθμός μαχητικών και μεταγωγικών στρατιωτικών ελικοπτέρων- πληροφορίες κάνουν λόγο για περισσότερο από εκατόν πενήντα- οχημάτων και κοντέινερς. Προπομπός της έλευσης της αμερικανικής αρμάδας θεωρείται η έλευση στην Αλεξανδρούπολη του USNS YUMA» (το ίδιο είχε γίνει και πέρυσι), που με την ευκαιρία θα τιμήσει διά της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη ανήμερα της στρατιωτικής παρέλασης την εποποιία του ΟΧΙ. Εν τω μεταξύ, κορυφώνονται οι προετοιμασίες για την αυριανή παρέλαση των τμημάτων των ενόπλων δυνάμεων, στις 11 το πρωί, στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου της Θεσσαλονίκης, που θα γίνει παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Τα πλοία της κλάσης «Spearhead» -κατηγορίας expeditionary fast transport (EPF)- όπως το Yuma είναι σχεδιασμένα για να μεταφέρουν 600 τόνους στρατιωτικού φορτίου για 1.200 ναυτικά μίλια με μια μέση ταχύτητα 35 κόμβων, ενώ το πλοίο είναι ικανό να ξεφορτώνει το φορτίο του σε εγκαταστάσεις με δυνατότητα roll-on/roll-off, όπως να φορτώνει/ξεφορτώνει ένα Μέσο Άρμα Μάχης της κλάσης Abrams του αμερικανικού στρατού με πλήρες φορτίο.

Ως expeditionary fast transport πλοίο, το Yuma, είναι μέρος της δύναμης Military Sealift Command (MSC), της Στρατιωτικής Διοίκησης Μεταφορών διά Θαλάσσης, που διαθέτει 125 βοηθητικά πλοία. Τα υψηλής ταχύτητας αυτά σκάφη έχουν ως στόχο να μεταφέρουν γρήγορα μέσα στα Θέατρα Επιχειρήσεων (rapid intratheater transport) φορτιών μέσου μεγέθους. Ένα EPF φτάνει τους 35-45 κόμβους (65-83 χλμ/ώρα). Προηγουμένως τα EPF ονομάζονταν «Joint High Speed Vessel (JHSV)», η ονομασία τους άλλαξε όμως το 2015.

USNS YUMA is proud to visit the beautiful port of Alexandroupoli, Greece. The ship’s leadership hosted Greek municipal, military & port leadership in appreciation for their support. Together 🇺🇸🇬🇷 are advancing shared goals for security & prosperity! pic.twitter.com/37tFCUuKRo

— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) October 25, 2021