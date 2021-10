Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ:  0-5

Ο Ρίο Φέρντιναντ “τρελάθηκε” με την τραγική εικόνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στη Λίβερπουλ στο μεγάλο ντέρμπι της Premier League στο Ολντ Τράφορντ. Ο παλαίμαχος αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρίο Φέρντιναντ, δεν μπορούσε να πιστέψει αυτά που έβλεπαν τα μάτια του. Η τραγική εμφάνιση και η ιστορική πεντάρα της Λίβερπουλ έστειλαν στο νοσοκομείο τον Φέρντιναντ, ο οποίος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του.

Ο πρώην αμυντικός της Γιουνάιτεντ άρχισε να κλωτσά με νεύρα ότι βρήκε μπροστά του με αποτέλεσμα να διακομισθεί στο νοσοκομείο. Ο Φέρντιναντ έκανε, μάλιστα, οργισμένη ανάρτηση από το νοσοκομείο, τονίζοντας ότι πήγε εκεί μετά τα όσα έγιναν στο Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ.

This 60 mins have sent me to A&E…

FFS

🤬🤬🤬#MUNLIV pic.twitter.com/4Ktb3gQqo5

— Rio Ferdinand (@rioferdy5) October 24, 2021