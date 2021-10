Οσμάν Καβάλα – Ερντογάν: Persona non grata» για την Τουρκία πρεσβευτές 10 χωρών

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως έδωσε εντολή στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών να κηρύξει 10 πρεσβευτές δυτικών χωρών, μεταξύ αυτών της Γαλλίας, της Γερμανίας και των ΗΠΑ, ‘persona non grata’, επειδή απηύθυναν έκκληση για την αποφυλάκιση του αντιπολιτευόμενου Οσμάν Καβαλά. Ο Καβαλά βρίσκεται στη φυλακή από τα τέλη του 2017, κατηγορούμενος ότι χρηματοδότησε τις διαδηλώσεις στην Τουρκία το 2013 και ότι ενεπλάκη στην απόπειρα πραξικοπήματος του 2016. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Σε μια κοινή ανακοίνωση, που εξέδωσαν στις 18 Οκτωβρίου, οι πρεσβευτές του Καναδά, της Δανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας, της Φινλανδίας, της Νέας Ζηλανδίας και των ΗΠΑ απηύθυναν έκκληση για μια δίκαιη και ταχεία επίλυση της υπόθεσης του Καβαλά, Τούρκου εκδότη και μαικήνα. Κλήθηκαν για εξηγήσεις από το υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο αποκάλεσε τη δήλωση αυτή ανεύθυνη.

«Έδωσα την απαραίτητη εντολή στον υπουργό Εξωτερικών μας και είπα τι πρέπει να γίνει: αυτοί οι 10 πρεσβευτές πρέπει να κηρυχθούν persona non grata αμέσως. Θα το διευθετήσετε αμέσως», είπε ο Ερντογάν σε μια ομιλία που εκφώνησε στο Εσκισεχίρ στη βορειοδυτική Τουρκία. Αυτοί οι πρεσβευτές «πρέπει να γνωρίζουν και να κατανοούν την Τουρκία», είπε ο Ερντογάν κατηγορώντας τους για «απρέπεια». «Θα πρέπει να φύγουν» από τη χώρα, «εάν δεν τη γνωρίζουν πλέον», συμπλήρωσε.

Με ανάρτηση του στο twitter ο πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι χαρακτήρισε ως “απολυταρχική διολίσθηση της τουρκικής κυβέρνησης” την απέλαση των δέκα πρεσβευτών σημειώνοντας πως δεν εκφοβίζουν την Ε.Ε. τέτοιου είδους κινήσεις από την Άγκυρα. “Η απέλαση δέκα Πρέσβεων είναι ένδειξη της απολυταρχικής διολίσθησης της τουρκικής κυβέρνησης. Δεν θα τρομάξουμε. Ελευθερία για τον Οσμάν Καβαλά” ανέφερε χαρακτηριστικά.

The expulsion of ten ambassadors is a sign of the authoritarian drift of the Turkish government. We will not be intimidated.

Freedom for Osman Kavala.

