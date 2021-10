Ταλιμπάν – υδρόγειος σφαίρα: Νομάρχης δεν βρίσκει τη χώρα του

Viral έχει γίνει βίντεο που ανέβηκε στο Twitter από φοιτητές της νομικής στο Πανεπιστήμιο της Καμπούλ που δείχνει έναν εκ των κυβερνητών των Ταλιμπάν να μην γνωρίζει που βρίσκεται το Αφγανιστάν.

Στο βίντεο, όπως αναφέρει και η λεζάντα, Γάλλοι δημοσιογράφοι ζητούν από μαχητή Ταλιμπάν που διορίστηκε ως νομάρχης, να τους δείξει που είναι το Αφγανιστάν στην υδρόγειο σφαίρα.

«Ω, είναι δύσκολο να το ανακαλύψουμε», απαντάει ο νομάρχης Ταλιμπάν καθώς γυρίζει την υδρόγειο σφαίρα και δείχνει να μην έχει ιδέα πού βρίσκεται η χώρα του.

Εκείνη την ώρα ακούγεται κάποιος να υποδεικνύει στον σαστισμένο νομάρχη Ταλιμπάν το σημείο που βρίσκεται το Αφγανιστάν με τον Μουλά να δείχνει ότι το έχει εντοπίσει αλλά παράλληλα να αναρωτιέται αν είναι το «πράσινο» στον χάρτη.

A French reporter asks one of the governors of Taliban to find him Afghanistan on the map.

Mullah Says: Oh it's difficult to to find it out. He spins the globe and has no clue where AFG is.

A guy tells him: This is AFG.

Mullah: Haa, I see, the green one? pic.twitter.com/Mm4EzAU2HK

