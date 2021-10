Λα Πάλμα ηφαίστειο: Εθελοντές… ψάχνουν σπίτια κάτω από “βουνά στάχτης”

Να «ξεθάψουν» εκατοντάδες σπίτια που βρίσκονται κάτω από «βουνά» τοξικής στάχτης πασχίζουν ομάδες εθελοντών στη νήσο Λα Πάλμα, η οποία χτυπήθηκε εχθές από τον ισχυρότερο σεισμό από την έκρηξη του ηφαιστείου της πριν από περίπου έναν μήνα. Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν στέγες των σπιτιών να ξεπροβάλλουν ελάχιστα από τους γκρίζους σωρούς της στάχτης, και άνδρες με μάσκες στο πρόσωπο να προσπαθούν απεγνωσμένα με φτυάρια να «ελευθερώσουν» τα θαμμένα κτίρια.

#Watch how lava destroys a three story building in just a single second.

More than 1,500 buildings were swallowed up / destroyed by lava in #LaPalma Island #Spain pic.twitter.com/SiWjsFYuin

— RawNews1st🎥📰 (@Raw_News1st) October 13, 2021