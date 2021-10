Έκρηξη σε τζαμί: Αυξάνονται οι νεκροί και οι τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη διάρκεια της καθιερωμένης προσευχής της Παρασκευής στο σιιτικό τζαμί Ιμάμ Μπαργκάχ στο κέντρο της νότιας πόλης Κανταχάρ του Αφγανιστάν. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η έκρηξη φαίνεται να έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 32 ανθρώπους που προσεύχονταν εκείνη την ώρα στο τζαμί. Μάλιστα, από την έκρηξη που σημειώθηκε γίνεται λόγος και για τραυματισμό άλλων 53 ατόμων, σύμφωνα με νοσοκομειακή πηγή που μίλησε στο πρακτορείο Sputnik.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών της κυβέρνησης των Ταλιμπάν δήλωσε ότι τα θύματα της έκρηξης είναι πολλά. Ο Κάρι Σαϊντ Κόστι είπε ότι οι Αρχές συγκεντρώνουν πληροφορίες για την έκρηξη που συνέβη λίγες μέρες αφότου το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν – παρακλάδι του ISIS στο Αφγανιστάν – ανέλαβε την ευθύνη για το πολύνεκρο μακελειό σε άλλο σιϊτικό τζαμί στην πόλη Κουντούζ. Όπως ανέφερε ο Νεματουλάχ Γουαφα, πρώην μέλος του τοπικού περιφερειακού συμβουλίου, η σημερινή έκρηξη έγινε στο τέμενος Ιμάμ Μπαργκάχ, το μεγαλύτερο της Κανταχάρ με χωρητικότητα 4.000 ατόμων.

Ακολουθεί βίντεο με στιγμές μετά την έκρηξη:

