Κέλλυ Κελεκίδου κορονοϊός: Έκανε τεστ και φωτογράφισε το αποτέλεσμα

Η Κέλλυ Κελεκίδου απουσίαζε το Σάββατο 9/10 από το «Just The Two Of Us». Με ανάρτηση που έκανε την Κυριακή 10/10 στο Instagram, γνωστοποίησε πως βρέθηκε θετική στην Covid-19 και το διάστημα αυτό βρίσκεται σε καραντίνα. Έτσι, το Σάββατο δεν εμφανίστηκε στο λαμπερό σόου του ALPHA.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kelly Kelekidou (@kelekidou_kelly)

Συγκεκριμένα, έγραψε προς τους διαδικτυακούς της φίλους,

«Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματα που μου στέλνετε και για το ενδιαφέρον σας αυτή την εβδομάδα! Δυστυχώς, βγήκα θετική στον κορωνοϊό και αυτός ήταν ο λόγος απουσίας μου χθες από το J2US. Όλα καλά όμως, σε πολύ λίγες ημέρες τελειώνω την καραντίνα και το επόμενο Σάββατο επιστρέφουμε μαζί με το αγόρι μου Δημήτρη Αλεξάνδρου, για να βάλουμε φωτιά στην σκηνή!

Να προσέχετε τον εαυτό σας, η υγεία μας είναι το πολυτιμότερο αγαθό!». Σήμερα το απόγευμα, λοιπόν, η Κέλλυ Κελεκίδου έκανε ένα story, με πρωταγωνιστές δύο τεστ κορωνοϊού, θέλοντας να βεβαιώσει τους ακολούθους της ότι τόσο η ίδια όσο και η αδερφή της, Μαρίνα, είναι πλέον αρνητικές στην Covid.