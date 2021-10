Επανάσταση 1821: Μια Ημερίδα της Ακαδημία Αθηνών

Tο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών και το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών συνδιοργανώνουν, στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων «Aspects of the Intellectual and Social History of the Greek Revolution» (Μάιος-Ιούνιος-Οκτώβριος 2021),την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11.45πμ, Ημερίδα με θέμα: Αρχαιογνωσία και Νεωτερικότητα στο όραμα της Εθνικής Παλιγγενεσίας. Αναβίωση και επιδράσεις της ελληνικής φιλοσοφίας στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί υβριδικά, με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων στην Ανατολική Αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση. Για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων με φυσική παρουσία θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει εγγραφής στο e-mail [email protected] καθώς και θα εφαρμοστούν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα (προσέλευση με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης και χρήση μάσκας). Μπορείτε να απευθυνθείτε στο ίδιο e-mail για την αποστολή του συνδέσμου για τη διαδικτυακή παρακολούθηση μέσω της πλατφόρμας zoom. Tο πρόγραμμα της Ημερίδας είναι διαθέσιμα στην σχετική ιστοσελίδα της Ακαδημίας.