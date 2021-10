Pandora Papers offshore: Εκατομμύρια ντοκουμέντα από εταιρείες που «κρύβουν» μαύρο χρήμα

Παγκόσμιο ενδιαφέρον έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις των Pandora Papers, που έφεραν στο φως το «σκοτεινό» παιχνίδι δισεκατομμυρίων από τους οικονομικά ισχυρούς του πλανήτη, οι οποίοι έχουν «χτίσει» αυτοκρατορίες, μέσω των υπόγειων διαδρομών των offshore εταιρειών και των φορολογικών «παραδείσων». Οι αποκαλύψεις φέρνουν στο φως της δημοσιότητας τρανταχτά ονόματα παγκόσμιας εμβέλειας, πάνω από 100 δισεκατομμυριούχους της γης, περισσότερους από 35 (πρώην και νυν) πολιτικούς ηγέτες, 300 κρατικούς αξιωματούχους, επιχειρηματίες, επώνυμους και σταρ της μουσικής βιομηχανίας. Μεταξύ των ονομάτων που έχουν διαρρεύσει, ξεχωρίζουν εκείνα του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, του μονάρχη της Ιορδανίας βασιλιά Αμπντάλα, του πρώην επικεφαλής του ΔΝΤ Ντομινίκ Στρος-Καν, της πασίγνωστης τραγουδίστριας Σακίρα, του supermodel από τη Γερμανία Κλόντια Σίφερ, των υπουργών Οικονομικών Ολλανδίας, Βραζιλίας και Πακιστάν, κ.α., οι οποίοι κατέφυγαν σε offshore εταιρείες προκειμένου να γλιτώσουν τους φόρους στη χώρα τους, δημιουργώντας περιουσίες εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων.

Και, βεβαίως, δεν είναι μόνο αυτοί, αφού αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η συνέχεια των αποκαλύψεων, ενώ το πιο οξύμωρο σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ότι πολλοί εξ αυτών εμφανίζονταν αυτά τα χρόνια ως υπέρμαχοι της διαφάνειας και «εχθροί» της φοροδιαφυγής.

Στις εταιρείες αυτές διακινούνται μεγάλα ποσά, με αποτέλεσμα ο δικαιούχος να αποκρύπτει την πραγματική του περιουσιακή κατάσταση από τις φορολογικές αρχές της χώρας του. Σε πολλές χώρες η λειτουργία των offshore εταιρειών δεν είναι παράνομη, αλλά οι συναλλαγές αυτές των ισχυρών του πλανήτη προκαλούν πολλά ερωτήματα περί του «νόμιμου και ηθικού». Τα 11,9 εκατομμύρια έγγραφα που δόθηκαν την Κυριακή 3/10 στη δημοσιότητα μέσω της έρευνας της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) προέρχονται από τις εν λόγω εταιρείες παροχής οικονομικών υπηρεσιών (offshore), μέσω των οποίων δημιουργούνται υπεράκτιες εταιρείες ή trust σε φορολογικούς «παραδείσους». Στην έρευνα, η οποία θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες διαρροές εγγράφων συμμετείχαν δημοσιογράφοι από 150 μέσα ενημέρωσης ανά τον κόσμο.

Για πολλές δεκαετίες ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, εμφανιζόταν ως πολέμιος της φοροαποφυγής. Τώρα, τα Pandora Papers αποκαλύπτουν ότι ο ίδιος και η σύζυγός του είχαν αγοράσει μία υπεράκτια εταιρεία ακινήτων από την οικογένεια του Ζάγιεντ μπιν Ρασίντ αλ Ζαγιάνι, υπουργού Βιομηχανίας και Τουρισμού του Μπαχρέιν, με αποτέλεσμα να γίνουν ιδιοκτήτες ακινήτου αξίας 8,8 εκατομμυρίων δολαρίων (7,6 εκ. ευρώ), αποφεύγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο να πληρώσουν φόρους συνολικού ύψους 400.000 δολαρίων. Τόσο η οικογένεια Μπλερ όσο και η οικογένεια Ζαγιάνι λένε ότι ο ένας δεν γνώριζε την εμπλοκή του άλλου. Η Τσέρι Μπλερ δηλώνει ότι ο σύζυγός της δεν είχε αναμειχθεί στη συναλλαγή αυτή. Σήμερα η εταιρεία έχει κλείσει.

Σύμφωνα με το BBC, που συμμετέχει στην αποκάλυψη των Pandora Papers από τον βρετανικό Τύπο, μαζί με τον Guardian, νομική εταιρεία που ίδρυσε ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης φέρεται να παρουσιάζει «εικονικούς» ιδιοκτήτες προκειμένου να αποκρύψει τους πραγματικούς κατόχους μιας σειράς από offshore εταιρείες. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και Ρώσος πολιτικός, ο οποίος κατηγορείται για υπεξαίρεση. Το δημοσίευμα σημειώνει πως η κυπριακή εταιρεία διαψεύδει την πληροφορία.

Massive data leak, the Pandora Papers, exposes how world leaders and the super-rich are secretly buying up luxury property to hide their wealthhttps://t.co/DGNOuSbLkb

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 3, 2021