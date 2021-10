Facebook πρόβλημα: Το Twitter τρολάρει το παγκόσμιο black out

Το μεγαλύτερο κρασάρισμα «ζει» σήμερα Δευτέρα το Facebook, καθώς και οι υπόλοιπες πλατφόρμες που βρίσκονται υπό την ιδιοκτησία του. Λίγο μετά τις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας, όσοι Έλληνες χρήστες επιχείρησαν να μπουν στο social μέσο για να δουν τις ενημερώσεις ή τα μηνυματά τους στο Messenger, βρέθηκαν αντιμέτωποι με το μήνυμα: «Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτό τον ιστότοπο» και κάπου εκεί, ξεκίνησε το χάος!

Όσοι μάλιστα είναι χρήστες κι άλλων πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης και αναζήτησαν σε αυτές τρόπο επικοινωνίας, γνώρισαν νέες «δυσάρεστες» εκπλήξεις, καθώς τόσο το Instagram όσο και το WhatsApp ξεκίνησαν να αντιμετωπίζουν – ταυτόχρονα με το Facebook – το ίδιο πρόβλημα. Όσοι επιχειρούσαν να συνδεθούν μέσω υπολογιστή, απλά έβλεπαν το μήνυμα «Site down», ενω στις κινητές συσκευές αδυνατούσαν να δουν ενημερώσεις και νέα μηνύματα. Το κοινό όλων αυτών των πλατφορμών είναι πως, απλά, ανήκουν στην ίδια «οικογένεια», αυτή του Facebook.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

Η κατάσταση αυτή έχει ήδη κρατήσει περισσότερες από δυο ώρες, ενώ o λόγος για την αιτία του κρασαρίσματος δεν έχει αποσαφηνιστεί. Ίσως ένα μήνυμα που εμφανίστηκε στις οθόνες κάποιων χρηστών και το οποίο ανέφερε «5xxx Server Error» ενδέχεται να «δείχνει» πρόβλημα στον κεντρικό σέρβερ στο Μένλο Παρκ της Καλιφόρνια. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του Facebook έχει επιλέξει τη μυστικοπάθεια στο παρελθόν αναφορικά με τις αιτίες που έχουν προκαλέσει ανάλογα προβλήματα, ακόμα και μετά την επίλυσή τους. Το 2019, για παράδειγμα, όταν υπέστη άλλο ένα μεγάλο κρασάρισμα, είχε απλά αναφέρει πως «κάποιες συνηθισμένες εργασίες συντήρησης» οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη.

Κάποιες πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ως πιθανή αιτία πρόβλημα με το σύστημα Domain Name (DNS), το οποίο επιτρέπει στις διαδικτυακές διευθύνσεις να μεταφέρουν τους χρήστες στους ιστοτόπους τους. Ένα παρόμοιο κρασάρισμα που είχε παρουσιάσει τον Ιούλιο η cloud εταιρεία Akamai Technologies είχε σαν συνέπεια να «πέσουν» πολλοί μεγάλοι ιστότοποι σε όλο τον κόσμο.

Οι ειδικοί ασφαλείας που παρακολουθούν την κατάσταση δήλωσαν ότι η διακοπή μπορεί να προκληθεί από ένα σφάλμα διαμόρφωσης, το οποίο ενδέχεται να οφείλεται σε εσωτερικό σφάλμα, χωρίς να αποκλείεται η δολιοφθορά.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, πως η ιστοσελίδα Down Detector – η οποία αιχνεύει τέτοιου τύπου κρασαρίσματα σε μεγάλες ιστοσελίδες βάσει αναφορών από τους χρήστες – ανέφερε νωρίτερα σήμερα βλάβες, κυρίως σε πυκνοκατοικημένες περιοχές όπως η Ουάσινγκτον και το Παρίσι, ωστόσο όσο περνούσε η ώρα, τα προβλήματα επεκτείνονταν και σε άλλα μέρη του κόσμου.

Μια άλλη υπηρεσία η οποία παρακολουθεί τα κρασαρίσματα στο διαδίκτυο και τον αντίκτυπό τους, η NetBlocks, εκτιμά ότι η διακοπή διάρκειας άνω των δύο ωρών έχει κοστίσει ήδη στην παγκόσμια οικονομία 160 εκατομμύρια δολάρια και έριξε την τιμή της μετοχής του Facebook στο Nasdaq κατά περισσότερο από 5%.

Το πρώτο «χτύπημα» από το Facebook για την κατάσταση που διαμορφώθηκε από το απόγευμα της Δευτέρας και συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα, ήρθε από τον υπεύθυνο επικοινωνίας Άντι Στόουν, ο οποίος έγραψε στο (μόνο διαθέσιμο) Twitter λίγο μετά τις 7 ώρα Ελλάδας: «Γνωρίζουμε ότι ορισμένοι χρήστες αντιμετωπίζουν πρόβλημα πρόσβασης στις εφαρμογές και τα προϊόντα μας. Δουλεύουμε για να επαναφέρουμε τα πράγματα στο φυσιολογικό το συντομότερο δυνατό και ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία».

Ανάλογο μήνυμα και από το ίδιο το Facebook στις 7:22, ενώ και οι λογαριασμοί των Instagram και WhatsApp ζήτησαν «υπομονή» από τους χρήστες τους.

Instagram and friends are having a little bit of a hard time right now, and you may be having issues using them. Bear with us, we’re on it! #instagramdown

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.

Thanks for your patience!

— WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021