Η Νικόλ Σέρζινγκερ σε πόζες που… καίνε

Στην Καραϊβική, όπου και πραγματοποιεί ολιγοήμερες διακοπές βρίσκεται η Νικόλ Σερζινγκερ. Ωστόσο η ίδια φρόντισε να μην αφήσει τους χιλιάδες φαν της παραπονεμένους. Η 43χρονη ποπ σταρ, αλλά και κριτής σε μουσικά σόου φωτογραφήθηκε φορώντας ένα λεοπάρ μπικίνι, με τον στόχο της να μην είναι άλλος από το να ρίξει για τα καλά τα σαγόνια των ακολούθων της.

Πέρασμα από Ελλάδα

Toν Αύγουστο η πρώην σύντροφος του σταρ της Formula 1 Λιούις Χάμιλτον βρέθηκε στη Μύκονο με τον σύντροφό της, Thom Evans, καλούς φίλους, αλλά και την Μαρίνα Βερνίκου. Η Νικόλ Σέρζινγκερ γεννήθηκε στη Χονολουλού και έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό ως η τραγουδίστρια του γνωστού αμερικανικού γυναικείου συγκροτήματος «Pussycat Dolls». Πριν από τις Pussycat Dolls, η Σέρζινγκερ ήταν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα μέλος του ροκ συγκροτήματος «Days of the New» και έπειτα του επίσης αμερικάνικου ποπ γυναικείου συγκροτήματος «Eden’s Crush». Το άλμπουμ «PCD» αποτέλεσε τεράστια εμπορική επιτυχία και καθιέρωσε τις Pussycat Dolls στην παγκόσμια μουσική σκηνή με ποπ τραγούδια όπως τα: Beep, Buttons, Don’t Cha και Stick With You. Το 2010, η Σέρζινγκερ αποχώρησε από τις Pussycat Dolls για να ακολουθήσει σόλο καριέρα.

