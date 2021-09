Δολοφονία δασκάλας Αγγλία: Δικάζεται σήμερα ο κατηγορούμενος

Ένας άνδρας 36 ετών αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα ενώπιον της βρετανικής δικαιοσύνης κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Σαμπίνα Νέσα, που βρέθηκε νεκρή την περασμένη εβδομάδα σε πάρκο της βρετανικής πρωτεύουσας, μια συζήτηση που έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την ασφάλεια των γυναικών.

Ο Κότσι Σελάματζ, από το Ίστμπουρν (νότια Αγγλία) που συνελήφθη την Κυριακή, κατηγορήθηκε χθες βράδυ για τη δολοφονία της νεαρής γυναίκας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Θα εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου σήμερα. Η Σαμπίνα Νέσα, μια 28χρονη δασκάλα από το νοτιοανατολικό Λονδίνο, εξαφανίστηκε στις 17 Σεπτεμβρίου ενώ είχε βγει από το σπίτι της για να πάει σε ένα μπαρ σε απόσταση 5 λεπτών με τα πόδια.

Sabina Nessa was robbed of her life at the age of 28 because of male violence. The vigil tonight was beautiful. Ya Allah protect our women on these streets, what has this world become? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un #SabinaNessa #justiceforsabiya pic.twitter.com/QQtjH3p4l0

— Murad Merali (@MuradMerali) September 24, 2021