Επανάσταση 1821: Έκθεση αρχειακού υλικού στο ΑΠΘ

«Η Ελληνική Επανάσταση μέσα από τα μάτια των Αμερικανών» είναι ο τίτλος της Έκθεσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του επετειακού έτους 2021 για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 και διοργανώνεται από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ και το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Η Έκθεση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Maliotis Cultural Center of Hellenic College Holy Cross (HCHC) και το Dean C. and Zoë S. Pappas Interdisciplinary Center for Hellenic Studies of Stockton University των Η.Π.Α.

Τα εγκαίνια της Έκθεσης θα γίνουν από τον Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Νικόλαο Γ. Παπαϊωάννου και τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα Νικόλαο Κ. Μαργαρόπουλο, την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 18.30, στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στη Θεσσαλονίκη (Προξένου Κορομηλά 23). Πρόκειται για την πρώτη φυσική έκθεση αρχειακού υλικού που παρουσιάζει την πολυδιάστατη σχέση της Ελλάδας και της Αμερικής, τα πρώτα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης.

Τέσσερις ενότητες εκθεμάτων

Τα εκθέματα που θα παρουσιαστούν περιλαμβάνουν 4 βασικές ενότητες: «Ελευθερία ή Θάνατος: Η Ελλάδα στην εποχή των επαναστάσεων», «Οι ρίζες της ελληνικής επανάστασης και η σφυρηλάτηση του δόγματος της μη παρέμβασης του προέδρου Monroe», «Αμερικανοί Φιλέλληνες και η γέννηση του διεθνούς ανθρωπισμού» και «400 Χρόνια Σκλαβιάς: Η Ελληνική ανελευθερία και η Αμερικανική υπεράσπιση του κινήματος κατάργησης της δουλείας». Η Έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2021. Για την είσοδο στον χώρο της εκδήλωσης είναι απαραίτητη η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης.