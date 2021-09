Σεισμός Κρήτη – βίντεο: Η τρομακτική στιγμή που χτύπησε ο Εγκέλαδος

Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν στην «καρδιά» του νομού Ηρακλείου της Κρήτης, την ώρα της εκδήλωσης του ισχυρού σεισμού.

Η σεισμική δόνηση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου καθώς και φθορές. Κάτοικοι μετέδωσαν στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης βίντεο από τη στιγμή του σεισμού, από τους μετασεισμούς, καθώς και από τις φθορές που προκλήθηκαν.

#BREAKING The earthquake took place about 09:17:22 local time (UTC+03:00) 20 km south of Iraklion, according to the EMSC. #earthquake #κρητη#deprem #Greece #Crete #σεισμοςhttps://t.co/tnnmPwU9uF pic.twitter.com/TmJJfpiFbW

