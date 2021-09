Τσιμίκας:  Big in Liverpool

Ο Κώστας Τσιμίκας είναι το νέο αγαπημένο παιδί στο Λίβερπουλ. Με μια ακόμα εξαιρετική εμφάνιση στο ματς του Λιγκ Καπ με τη Νόριτς, το γεμάτο τρεξίματα παιχνίδι του και τις σέντρες του που αξιοποιούνται από τους επιθετικούς των «κόκκινων», ο Cross-tas έχει κερδίσει τους οπαδούς, αλλά πάνω απ’ όλα τον προπονητή του Γίργκεν Κλοπ. Ο Γερμανός σίγουρα αισθάνεται δικαιωμένος αφ’ ενός που τον έφερε στο Λίβερπουλ, αφ’ ετέρου που τον περίμενε υπομονετικά έπειτα από ένα χρόνο με τραυματισμούς, covid-19 κι άλλες ατυχίες. Τα νούμερά του στα δύο τελευταία παιχνίδια αιτιολογούν γιατί μερίδα του κόσμου της Λίβερπουλ αρχίζει να συγκλίνει υπέρ του στη σύγκριση με τον Άντι Ρόμπερτσον. Είμαστε ακόμα στο Σεπτέμβριο και ήδη ο Έλληνας διεθνής έχει αγωνιστεί σε περισσότερο παιχνίδια από πέρυσι και έχει ίδιο αριθμό ασίστ με τον Σκοτσέζο… αντίζηλό του.

Ο Κώστας Τσιμίκας δημοσίευσε μετά το ματς με την Πάλας ένα ευχαριστήριο post στο λογαριασμό του στο twitter, το οποίο αναδημοσίευσε η Λίβερπουλ και τα αποθεωτικά σχόλια που το συνοδεύουν από τους φίλους της ομάδας, πραγματικά αποτελούν ισχυρή ένεση τόνωσης στην ψυχολογία του. Οι φίλοι της Λίβερπουλ δεν παραλείπουν να αστειευτούν, με το γνωστό βρετανικό τους φλέγμα, και για το… νυσταλέο βλέμμα του Κώστα… Το post ξεπέρασε τα 2.500 retweet και συνεχίζει…

📊 | Tsimikas vs Crystal Palace: 69 touches

3 clearances

1 blocked shot

1 interception

3/3 tackles won (100%)

6 crosses completed

4 chances created Simply sensational. His crosses today were absolutely sublime. Pinpoint. pic.twitter.com/cq1fzboVgT — The Anfield Buzz (@TheAnfieldBuzz) September 18, 2021

Διαβάστε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σχόλια των φίλων των Reds

«Καλύτερος από τον Ρόμπερτσον»

«Φανταστείτε πόσο καλύτερος θα ήταν αν κοιμόταν και λίγο παραπάνω…»

«Είναι καλός. Τέτοιους παίκτες θέλουμε για να αποκτήσουμε βάθος ως ομάδα. Όχι τον Εμπαπέ και τον Χάαλαντ».

«Χρειάζεται λίγο ύπνο. Δείχνει πάντα τόσο νυσταγμένος»

«Ο Έλληνας scouser*» * αυτός που είναι από το Λίβερπουλ

«Το καλύτερο μας αριστερό μπακ»

«Καλύτερος από τον Σο»

«Καλύτερος από τον Ζιντσένκο»

«Δεν νομίζει ότι περίμενε κανείς από εμάς τέτοιες φοβερές εμφανίσεις. Μπράβο στον Κλοπ για την εμπιστοσύνη που του έδειξε και πιο πολλά μπράβο σ’ αυτόν που δούλεψε, έμαθε και κατάλαβε τι χρειάζεται η ομάδα απ’ αυτόν»

«Ευλογημένος να ‘σαι. Τρεις σέντρες, δύο γκολ»

«Λυπάμαι που το λέω, γιατί ο Ρόμπο έχει προσφέρει πολλά, αλλά αυτός ο τύπος είναι καλύτερος. Σίγουρα έχει καλύτερη σέντρα»

«Πρέπει να μάθει να παίρνει καλές θέσεις, τακτική πειθαρχία, να μη βιάζεται στα μαρκαρίσματα. Είναι πολύ καλός όμως στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου»

«Στα πρώτα παιχνίδια έπρεπε να “μπει” στο παιχνίδι, να αντιδρά πιο γρήγορα. Έβλεπες ότι τα έβαζε με τον εαυτό του. Έχει τη νοοτροπία του πρωταθλητή και ο ανταγωνισμός με τον Ρόμπερτσον θα τον βοηθήσει»

«Αν κοιμόταν κιόλας θα τα ΄σπαγε!»

«Ξεκινάει εύκολα στις 18 από τις 20 ομάδες της Premier»

«Αυτήν την περίοδο θα ξεκινούσα με τον Κώστα. Ο Ρόμπο δεν βοηθάει ιδιαίτερα επιθετικά»

«Είναι μόλις 21. Φαντάσου τι θα κάνε αργότερα, σαν πάρει και περισσότερο χρόνο συμμετοχής»

«Είναι καλύτερος από τον Ρόμπερτσον, αυτός πρέπει να παίζει»

«Καλύτερος επιθετικά, αλλά λίγο χειρότερος αμυντικά από τον Ρόμπο»

Kostas Tsimikas vs. Norwich 66% Pass accuracy

5/11 Accurate crosses

4 Chances created

1 Assist

2/4 Ground duels won

2/2 Aerial duels won

2/2 Tackles won pic.twitter.com/0mWzTEyXt6 — The Tactical Times (@Tactical_Times) September 21, 2021

Κι ένα ποίημα προς τιμήν του:

“Crouch down the left lane

Fly with the ball like an airplane

Swing, swing

Swing it down the box

Cross, cross

Cross it into the box

Let Salah, Mane, Jota or any lads find it and scores one, two three!

You are Kostas The Krosser!”