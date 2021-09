Ελπιδοφόρος – Μητσοτάκης: Θα γίνει, τελικά, η συνάντηση στη Νέα Υόρκη

Ξαφνική κρίση προκάλεσε η πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου να παραστεί στα εγκαίνια του «Σπιτιού της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη, παρουσία του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ. Η κίνηση του Ελπιδοφόρου αφενός αιφνιδίασε, αφετέρου προκάλεσε έντονη δυσφορία και δυσαρέσκεια. Οι πρώτες αντιδράσεις ήρθαν από την Κύπρο. Ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ακύρωσε το ραντεβού του με τον Ελπιδοφόρο, ωστόσο ο Ελληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναχωρεί το απόγευμα για Νέα Υόρκη, θα τον συναντήσει.

“The Turkevi Center symbolizes our belief in the United Nations, multilateralism, justice and peace” https://t.co/kx98WKVPcI pic.twitter.com/KHEspUdifF

— Turkish Presidency (@trpresidency) September 20, 2021