Τις μπέρδεψαν στο μαιευτήριο: Η συγκλονιστική ιστορία κοριτσιών

Μια συναρπαστική ιστορία βλέπει το φως της δημοσιότητας με πρωταγωνίστριες δύο νεαρές γυναίκες, τις οποίες μπέρδεψαν κατά λάθος στο μαιευτήριο όπου γεννήθηκαν και κατέληξαν να μεγαλώνουν τελικά σαν αδερφές από τις οικογένειές τους. Το μοναδικό αυτό ταξίδι διηγείται ένα βιβλίο και μια ταινία που αναμένεται να κυκλοφορήσουν. Το μπέρδεμα στο μαιευτήριο στη Σικελία είχε ως αποτέλεσμα οι Caterina Alagna και Melissa Fodera, 23 ετών και οι δύο, να μη μεγαλώσουν με τις βιολογικές τους μητέρες.

Όταν όμως είχαν φτάσει στην ηλικία των 3 ετών, η Marinella Alagna, παραλαμβάνοντας την κόρη της Melissa από τον βρεφονηπιακό σταθμό, προβληματίστηκε βλέποντας τη συγκλονιστική ομοιότητα ενός άλλου παιδιού, της Caterina, με τις άλλες δύο κόρες της.

Τελικά οι οικογένειες έμαθαν την αλήθεια μετά από τεστ DNA που έκαναν. Επειδή όμως είχε περάσει αρκετός καιρός, οι βιολογικές μητέρες Marinella και Gisella Fodera, 47 ετών, επέλεξαν να τις μεγαλώσουν μαζί. Έφτασαν μέχρι το σημείο να μετακομίσουν στο ίδιο σπίτι σε μια προσπάθεια να νιώσουν όλοι όσο πιο άνετα γινόταν.

Ο Mauro Caporiccio, συγγραφέας του «Αδερφές για πάντα», της ταινίας του RAI TV που θα προβληθεί αυτή την εβδομάδα, δήλωσε στους The Times: «Σήμερα είναι περισσότερο σαν δίδυμες και υπάρχει μια αγάπη που ενώνει τις δύο οικογένειες».

Two Sicilian women who were swapped at birth before being raised as sisters by their families are set to have a book and film document their lives https://t.co/qq6aeeXXOU

— The Times (@thetimes) September 14, 2021