Πρώτη μέρα σχολείο: Επιστροφή στα θρανία με αυστηρά μέτρα – Τι ισχύει για μαθητές και καθηγητές

Το «πρώτο κουδούνι» χτυπάει σήμερα ύστερα από ενάμιση χρόνο αποχής, των μαθητών από τις φυσικές τάξεις με την αγωνία να χτυπάει κόκκινο για το αν όλα θα εξελιχθούν ομαλά. Το υπουργείο Παιδείας έχει λάβει όλα τα μέτρα για τη λειτουργία των σχολείων με ασφάλεια. Οι ανεμβολίαστοι μαθητές προσέρχονται με δύο σελφ τεστ την εβδομάδα και οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί με δυο rapid test ενώ ο αριθμός των μαθητών που έχουν εμβολιαστεί είναι ακόμα χαμηλός και υπάρχει ένα ποσοστό περίπου 20% εκπαιδευτικών που επίσης δεν έχει εμβολιαστεί ακόμα. Οι επιστήμονες περιμένουν μία σημαντική αύξηση των κρουσμάτων τις επόμενες ημέρες λόγω της επαναλειτουργία των σχολείων , όχι όμως επειδή θα υπάρχει μεγαλύτερη διασπορά του ιού αλλά επειδή θα μπουν στο άθροισμα τα εκατοντάδες χιλιάδες σελφ τεστ των μαθητών.

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως λέει ότι «το έτος 2021-2022, εκτός από την περαιτέρω αναβάθμιση των σχολείων μας, θέτουμε άλλον έναν κοινό στόχο: στις σχολικές μας αίθουσες να αντηχούν όλο το χρόνο παιδικές φωνές και μαθήματα. Η τηλεκπαίδευση – όσο πολύτιμη κι αν στάθηκε τον τελευταίο ενάμιση χρόνο – δεν μπορεί ποτέ να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση. Γι’ αυτό θωρακίζουμε, όλοι μαζί, την υγεία μας, τη δική μας και των γύρω μας. Εμβολιαζόμαστε, ελεγχόμαστε τακτικά, φοράμε τις μάσκες μας, τηρούμε τα μέτρα, μένουμε ασφαλείς και μαθαίνουμε ασφαλώς, μέσα στις τάξεις».

O καθιερωμένος αγιασμός για περίπου 1.500.000 μαθητές όλων των βαθμίδων, και εφέτος θα γίνει με την τήρηση των υγειονομικών μέτρων με τους μαθητές, εκτός από τα βιβλία που θα τους διανεμηθούν να λαμβάνουν και οδηγίες για την αποφυγή της διασποράς του ιού και την σωστή χρήση της μάσκας.

O αγιασμός θα γίνει στο προαύλιο, χωρίς την παρουσία γονέων εντός του χώρου και στη συνέχεια ο ιερέας θα περάσεις από όλες τις τάξεις να κάνει αγιασμό.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα προσέρχονται στις σχολικές μονάδες με πιστοποιητικό εμβολιασμού (για τους μαθητές 12 ετών και άνω) ή βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου) ή δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού (self) τεστ, για τους μαθητές, το οποίο θα πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα (Τρίτη και Παρασκευή), έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο, ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού τεστ για τους εκπαιδευτικούς, το οποίο θα πρέπει να πραγματοποιείται επίσης δύο φορές την εβδομάδα (Τρίτη και Παρασκευή), με ευθύνη και κόστος δικό τους.

Πότε θα γίνονται τα τεστ – Τι θα γίνει αν βρεθεί κρούσμα

Για την πρώτη εβδομάδα, το self test έγινε χθες Κυριακή, ή τα σήμερα ο πρωί πριν το σχολείο. Αν εντοπιστεί επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19, απομακρύνεται από το σχολείο και παραμένει σε απομόνωση για τουλάχιστον 10 ημέρες. Επιστρέφει στη σχολική μονάδα μετά από τουλάχιστον δέκα ημέρες και την πάροδο τριών 24ώρων από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού και τη βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων. Για την επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

Τι ισχύει για όσους δεν έχουν κάνει το εμβόλιο

Επιπλέον, για τις στενές επαφές προβλέπεται αυξημένος εργαστηριακός έλεγχος και για διάστημα εφτά ημερών ως εξής: Για ανεμβολίαστους μαθητές και εκπαιδευτικούς του τμήματος στο οποίο βρέθηκε κρούσμα:

– Δύο εργαστηριακά τεστ (rapid) πέραν των προβλεπομένων.

– Εάν οι ανεμβολίαστοι μαθητές κάθονταν κοντά στο κρούσμα, υποβάλλονται σε καθημερινά αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ – τις ημέρες που δεν κάνουν τα δύο εργαστηριακά.

Για εμβολιασμένους μαθητές και εκπαιδευτικούς του τμήματος στο οποίο βρέθηκε κρούσμα:

– Δύο αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ, ανεξαρτήτως της θέσης στην οποία κάθονται.

Πότε κλείνει μία τάξη

Ένα σχολικό τμήμα θα αναστέλλει τη δια ζώσης λειτουργία του και η διδασκαλία θα γίνεται μέσω τηλεκπαίδευσης, όταν σε αυτό εντοπιστούν επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 στο 50%+1 μαθητές του.

Σε κάθε σχολική μονάδα, ορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 και ο αναπληρωτής του, με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, να ενημερώνει και να εκπαιδεύει το προσωπικό σχετικά με την έγκαιρη αναγνώριση και τη διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 και να επικοινωνεί με τις οικογένειες των μαθητών και τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες όπως ο ΕΟΔΥ.

Σχολική κάρτα

Οι μαθητές σε όλες τις βαθμίδες θα πρέπει να έχουν ανά χείρας, για να εισέλθουν στο χώρο τους σχολείου τους, είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε αποδεικτικό νόσησης ή την σχολική κάρτα, όπου δηλώνεται το αποτέλεσμα του δωρεάν self test.

Ήδη, οι διευθυντές των σχολείων, είτε μέσω ανακοινώσεών τους στους δικτυακούς τόπους τους, είτε μέσω mail, έχουν ενημερώσει για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν φέτος τα σχολεία και το πώς θα πρέπει να προσέλθουν οι μαθητές στις τάξεις.

Όπως ορίζει η σχετική εγκύκλιος, λοιπόν, τα παιδιά θα πρέπει να έχουν μαζί τους πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου, αλλιώς θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν εκτυπωμένη ή χειρόγραφα συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (από το γονέα) τη σχολική κάρτα, που θα βεβαιώνει το αρνητικό αποτέλεσμα του self test.

Ο έλεγχος με self test είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές

Βεβαίωση self test οφείλουν να φέρουν οι μαθητές που δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού (για τους μαθητές 12 ετών και άνω), ούτε βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου). Οι εμβολιασμένοι μαθητές δεν δικαιούνται δωρεάν self test, καθώς δεν οφείλουν να τα διενεργούν, εφόσον δεν προκύψει ειδικός λόγος. Η δωρεάν διάθεση self test από τα φαρμακεία γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ώστε κατά τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις να μπορούν να εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες.

Η διαδικασία για τη σχολική κάρτα

Για την έκδοση της σχολικής κάρτας, θα πρέπει να επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο για τη δήλωση αυτοδιαγνωστικών τεστ COVID-19 – Στη συνέχεια, κάνετε εισαγωγή με τους κωδικούς taxisnet .Επιλέγετε: Σχολική κάρτα για COVID-19Συμπληρώνετε τα πεδία και εκτυπώνετε.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας

Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική για τους μαθητές σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων. Ειδικά για τους μαθητές ηλικίας τεσσάρων (4) ετών και άνω δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και εξοικείωση με την ενδεδειγμένη χρήση της προστατευτικής μάσκας. Η χρήση της προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) στους εσωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων,

β) στους εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων, γ) στα μέσα μεταφοράς μαθητών,

Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια του φαγητού και κατά τη διάρκεια της γυμναστικής/ άθλησης. Επειδή δεν θα γίνεται χρήση μάσκας όταν τα παιδιά τρώνε ή πίνουν, κατά το μάθημα της γυμναστικής ή όταν τα παιδιά έχουν έντονη σωματική άσκηση, στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις. Η οδηγία αυτή αφορά σε όλες τις περιοχές της Επικράτειας, ανεξάρτητα από την επιδημιολογική κατάσταση.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, σε συνθήκες ηρεμίας των παιδιών στην τάξη και σε χρόνο που οι μαθητές δεν καλούνται να μιλούν, οι εκπαιδευτικοί μπορούν σε τακτά χρονικά διαστήματα να δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά για «διάλειμμα μάσκας» ώστε να επέρχεται αποφόρτιση των παιδιών και να ενισχύεται η σωστή χρήση της μάσκας. Αυτό μπορεί να γίνεται τόσο μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας, όσο και σε εξωτερικούς χώρους καθώς και κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας του σχολείου. Ενδεικτικά, μπορεί να δίνεται οδηγία για ολιγόλεπτη προσεκτική αφαίρεση της μάσκας μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια ανάγνωσης κειμένου από εκπαιδευτικό ή ατομικής εργασίας από τους μαθητές έχοντας ανοικτά τα παράθυρα όσο είναι δυνατόν.

Στο διάλειμμα σε εξωτερικό χώρο μπορεί να γίνεται ολιγόλεπτη αφαίρεση της μάσκας αφού τα παιδιά τηρήσουν αποστάσεις, παραμένοντας στην ίδια θέση τα λίγα λεπτά που δεν θα φορούν μάσκα.

Τι γίνεται αν μαθητής ή εκπαιδευτικός δεν φορά μάσκα

Σε περίπτωση που μαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη και λαμβάνει απουσία, ενώ, εφόσον είναι ανήλικος παραμένει σε ειδικό χώρο, με τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης και των λοιπών μέτρων προστασίας, μέχρι την παραλαβή του από τους γονείς/κηδεμόνες του. Ο ειδικός χώρος ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων, υπό την εποπτεία του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας.

Κατά την άφιξη των γονέων/κηδεμόνων, επισημαίνονται η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα της χρήσης μάσκας. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός , καθώς και μέλος του λοιπού προσωπικού δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική μονάδα.

Διαφορετικά διαλείμματα

Δεν πραγματοποιείται συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο των σχολικών μονάδων πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος και η καθιερωμένη διαδικασία πραγματοποιείται εντός των σχολικών αιθουσών.

Προβλέπονται διαφορετικά διαλείμματα σε σταθερές ομάδες μαθητών, προκειμένου να αποφευχθούν ο συγχρωτισμός και η ανάμειξη διαφορετικών ομάδων. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, τόσο το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων όσο και το πρόγραμμα εφημερίων δύναται να αναπροσαρμόζονται κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού και την κοινοποίηση του στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.