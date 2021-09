11 Σεπτεμβρίου 2021 – απόρρητα έγγραφα: Στη δημοσιότητα με εντολή Μπάιντεν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έδωσε εντολή για την επανεξέταση του πιθανού αποχαρακτηρισμού εγγράφων από την έρευνα του FBI για τις επιθέσεις στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ. “Όταν είχα θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος, δεσμεύτηκα να διασφαλίσω τη διαφάνεια όσον αφορά τον αποχαρακτηρισμό των εγγράφων για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στην Αμερική”, δήλωσε ο Μπάιντεν σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι “θα συνεργαστεί με σεβασμό” με τις οικογένειες όσων σκοτώθηκαν στις επιθέσεις.

Το διάταγμα καθορίζει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για τους επόμενους έξι μήνες για τη δημοσίευση των εγγράφων, ενώ ορισμένα θα ανακοινωθούν ήδη από την 20ή επέτειο της τρομοκρατικής επίθεσης της επόμενης εβδομάδας. Οι πληροφορίες θα πρέπει να παραμείνουν απόρρητες μόνο εάν η δημοσίευσή τους ενέχει σαφή κίνδυνο εθνικής ασφάλειας, και δεν θα πρέπει να παραμείνουν κρυφές “προκειμένου να αποκρύψουν παραβιάσεις νόμου, αναποτελεσματικότητας ή διοικητικού λάθους ή να αποτρέψουν την αμηχανία σε πρόσωπο, οργανισμό ή οργανισμό”.

Ο Λευκός Οίκος δέχεται πίεση

“Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά την έρευνα της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου θα πρέπει τώρα να αποκαλυφθούν, εκτός εάν οι ισχυρότεροι λόγοι συμβουλεύουν διαφορετικά”, είπε ο Μπάιντεν. Ο Λευκός Οίκος δέχεται έντονη πίεση, πριν από την 20ή επέτειο, από τις οικογένειες των θυμάτων και τους δημοσιογράφους που πιστεύουν ότι τα απόρρητα έγγραφα μπορεί να δείχνουν μια σχέση μεταξύ των ηγετών της Σαουδικής Αραβίας και των επιθέσεων.

Σχεδόν 1.800 άνθρωποι που επλήγησαν από τις επιθέσεις εξέδωσαν δήλωση τον περασμένο μήνα που αντιτίθενται στη συμμετοχή του Μπάιντεν σε οποιεσδήποτε εκδηλώσεις μνήμης φέτος, εκτός εάν δημοσιοποιήσει περισσότερα έγγραφα, λέγοντας ότι ως υποψήφιος ο Μπάιντεν δεσμεύτηκε να είναι πιο διαφανής, όμως αγνόησε τις επιστολές και τα αιτήματά τους.

“Είμαστε ενθουσιασμένοι που βλέπουμε τον Πρόεδρο διατίθεται να αποκαλύψει περισσότερα στοιχεία για τις σχέσεις της Σαουδικής Αραβίας με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου”, δήλωσε η Τέρι Στράντα, ο σύζυγος της οποίας, Τομ, σκοτώθηκε στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. “Παλεύουμε με το FBI και την κοινότητα πληροφοριών για πάρα πολύ καιρό, αλλά αυτό μοιάζει με μια πραγματική ανατροπή”.

11η Σεπτεμβρίου: Η μέρα που άλλαξε ο κόσμος

Αν η δολοφονία Κένεντι θεωρείται το τέλος της αθωότητας για την Αμερική, η 11η Σεπτεμβρίου 2011 με την τρομοκρατική επίθεση στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης είναι η μέρα που άλλαξε για πάντα την ιστορία της Αμερικής και ολόκληρου του πλανήτη που παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα σε ζωντανή μετάδοση και σαν σε ταινία καταστροφής το κέντρο του Παγκόσμιου Εμπορίου να καταστρέφεται για πάντα.

Δεκαεννέα αεροπειρατές που κατέλαβαν τέσσερα επιβατηγά αεροσκάφη και κατάφεραν να συντρίψουν τρία εξ αυτών πάνω σε ισάριθμα εμβληματικά κτίρια με το φονικό χτύπημα να προκαλεί το θάνατο 3.000 ανθρώπων, τον τραυματισμό 6.000 ατόμων, ανυπολόγιστες καταστροφές και θεωρίες συνωμοσίας που τροφοδοτούνται μέχρι σήμερα, ενώ χιλιάδες είναι αυτοί που πάσχουν από το μετατραυματικό σοκ εκείνης της ημέρας μέχρι σήμερα.

Είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ δέχθηκαν ξένη επίθεση στο ηπειρωτικό έδαφός τους, με τη χώρα να παραδίδεται στον εφιάλτη της τρομοκρατίας και τη ανθρωπότητα παγωμένη να αδυνατεί να κατανοήσει αυτό που συμβαίνει.

Το πρώτο και το δεύτερο χτύπημα

Το πρώτο χτύπημα ήταν στις 8 και 45 το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 όταν αεροσκάφος της εταιρίας American Airlines, με 92 επιβαίνοντες, προσκρούει στον βόρειο Πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, κοντά στον 80ο από τους συνολικά 110 ορόφους του ουρανοξύστη, προκαλώντας καταστροφική έκρηξη.

Το κτίριο τυλίγεται στις φλόγες και ο πανικός που προκαλείται είναι άνευ προηγουμένου. Εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώνονται ακαριαία, ενώ αρκετοί είναι αυτοί που πηδούν στο κενό για να σωθούν. Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η εκκένωση του Πύργου και ενώ οι εικόνες έκαναν τον γύρο του πλανήτη, ένα δεύτερο αεροπλάνο Boeing 767 της ίδιας εταιρείας, προσκρούει 18 λεπτά αργότερα στις 9:03 π.μ., στο νότιο Πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.

Το Πεντάγωνο

Στις 9:43 π.μ. η πτήση 77 της American Airlines, που ξεκίνησε από την Ουάσιγκτον και είχε προορισμό το Λος Άντζελες, με 64 επιβάτες, προσκρούει στο Πεντάγωνο, μέρος του οποίου καταρρέει. Κανείς δεν ξέρει τι θα ακολουθήσει και για προληπτικούς λόγους εκκενώνονται ο Λευκός Οίκος, το Καπιτώλιο, το υπουργείο Δικαιοσύνης, το Ανώτατο Δικαστήριο και όλα τα ομοσπονδιακά κτίρια στην Ουάσιγκτον, καθώς επίσης και τα κτίρια των Ηνωμένων Εθνών και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Στην επίθεση στο Πεντάγωνο χάνουν τη ζωή τους 125 άτομα, στρατιωτικό προσωπικό και επιβάτες της πτήσης. Αλλά η τραγωδία στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου δεν έχει τελειώσει. Με διαφορά λίγων λεπτών, καταρρέουν διαδοχικά οι δίδυμοι πύργοι και ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης καλύπτει τον ουρανό του Μανχάταν. Ο ατσάλινος ουρανοξύστης που είχε κατασκευαστεί για να αντέχει σε ανέμους που ξεπερνούν τα 200 μίλια την ώρα και σε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά δεν άντεξε την τρομακτική ζέστη που προκλήθηκε από τα φλεγόμενα καύσιμα του αεροπλάνου.

Στο μεταξύ, ένα τέταρτο αεροσκάφος της United Airlines, που είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Νιου Τζέρσεϊ, με προορισμό το Λος Άντζελες, καταλαμβάνεται 40 λεπτά μετά την απογείωσή του από τρομοκράτες. Τα σχέδιά τους, όμως, εικάζεται ότι ανέτρεψαν οι επιβάτες, που εξεγέρθηκαν, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να καταπέσει περίπου 100 χλμ. ανατολικά του Πίτσμπουργκ, στην πολιτεία της Πενσιλβάνια.

Τα 44 άτομα που επέβαιναν στο αεροπλάνο έχασαν τη ζωή τους ενώ ο στόχος των τρομοκρατών δεν έγινε ποτέ γνωστός. Εικάζεται ωστόσο ότι ήθελαν να κατευθύνουν το αεροσκάφος είτε στον Λευκό Οίκο, το Καπιτώλιο, η εξοχική προεδρική κατοικία Καμπ Ντέιβιντ στο Μέριλαντ ή μια από τις πολλές πυρηνικές εγκαταστάσεις στα ανατολικά.