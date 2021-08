Παραολυμπιονίκης χτυπήθηκε από λεωφορείο: Θα χάσει τον αγώνα που θα έπαιζε

Τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη στο Παραολυμπιακό χωριό του Τόκιο, όταν τυφλός παραολυμπιονίκης χτυπήθηκε από αυτοκινούμενο λεωφορείο. Όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ, ο 30χρονος έπεσε και θα χρειαστεί δύο εβδομάδες για να αναρρώσει από τα τραύματα, ενώ θα χάσει τον αγώνα του Σαββάτου λόγω της «κακής φυσικής του κατάστασης». Ο προπονητής του είπε ότι πήρε την συγκεκριμένη απόφαση περί αποχής αφού συμβουλεύτηκε γιατρό που εξέτασε τον παραολυμπιονίκη.

Το Τόκιο 2020 δήλωσε ότι ο άνδρας που χτυπήθηκε από το λεωφορείο υποβλήθηκε σε «πλήρη εξέταση» και «δεν εντοπίστηκε εξωτερικός τραυματισμός». «Η υπηρεσία μεταφοράς με λεωφορείο στο Ολυμπιακό Χωριό έχει διακοπεί προσωρινά και οι εργασίες θα ξαναρχίσουν μόλις κριθεί ασφαλές», πρόσθεσαν οι διοργανωτές. «Ζητούμε βαθιά συγγνώμη για όσους τραυματίστηκαν. Συνεργαζόμαστε πλήρως με την αστυνομία για την υπόθεση», τόνισε η εταιρεία.

Μέχρι στιγμής ούτε η διοργάνωση, αλλά ούτε η Toyota, έχουν κάνει γνωστό το όνομα του παραολυμπιονίκη, ωστόσο σύμφωνα με ΜΜΕ της Ιαπωνίας, πρόκειται για τον Ιάπωνα «τζουντόκα», Aramitsu Kitazono. Σύμφωνα με την ιαπωνική εφημερίδα Asahi Shimbun, οι δύο χειριστές του λεωφορείου δήλωσαν ότι είδαν τον αθλητή, αλλά πίστευαν πως θα σταματούσε να περπατά καθώς πλησιάζει το λεωφορείο.

Επισημαίνεται, σύμφωνα με άλλη πηγή, ότι το λεωφορείο σταμάτησε αυτόματα, αλλά οι χειριστές πάτησαν το κουμπί εκκίνησης καθώς δεν πίστευαν ότι ο πεζός θα έβγαινε στο δρόμο. Στο λεωφορείο επέβαιναν πέντε άνθρωποι, κανείς από αυτούς όμως δεν τραυματίστηκε. Ο αθλητής δεν κρατούσε μπαστούνι, ενώ υπήρχε και ένας άνθρωπος που έλεγχε την κυκλοφορία στη διάβαση.

Visually Impaired Paralympian Hit By Self-Driving Bus

Paralympic judoka from Japan Kitazono Aramitsu. A visually impaired Paralympian was hit by a self-driving bus in the athletes’ vil…

Dove Blog Nig … pic.twitter.com/0q2QIZGkwy

— OWOPETU ABIOLA #Oworock (@Oworock) August 27, 2021