Γκουαρντιόλα συμβόλαιο Σίτι: Πότε φεύγει από την ομάδα και γιατί

Ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους προπονητές ποδοσφαίρου του πλανήτη, ο Καταλανός Πεπ Γκουαρντιόλα, έκανε μία δήλωση που θα… συζητηθεί. Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι αποκάλυψε την επιθυμία του να κάνει ένα διάλειμμα, όταν λήξει το συμβόλαιό του με την αγγλική ομάδα, δηλαδή τον Ιούνιο του 2023. Πάντως, διευκρίνισε πως το διάλειμμα θα αφορά την προπονητική σε επίπεδο συλλόγων μόνο, αφού εξήγησε πως θα ήθελε να αναλάβει μία εθνική ομάδα όσο θα απέχει από «τη σκληρή πραγματικότητα της Premier League».

Ο Γκουαρντιόλα επισήμανε συγκεκριμένα: «Μετά από επτά χρόνια στη Σίτι, πιστεύω πως θα κάνω ένα διάλειμμα. Θα σταματήσω για λίγο, θα κάνω έναν απολογισμό και θα αναλογιστώ ξανά τις φιλοδοξίες μου. Σε αυτή τη διαδικασία, θα ήθελα να εργαστώ σε μια εθνική ομάδα. Από τη Λατινική Αμερική, την Ευρώπη… Θα ήθελα να πάω σε ένα Κόπα Αμέρικα. Θέλω μια τέτοια εμπειρία. Αυτό θα είναι το επόμενο βήμα για εμένα. Πάντα λέω πως όποιος δεν είναι χαρούμενος μπορεί να φεύγει. Αν δεν θέλεις να παλέψεις για ένα μέρος, καλύτερα να ψάχνεις αλλού την ευτυχία».

