Αννίτα Ναθαναήλ μαγιό: Σα να μην την αγγίζει ο χρόνος

Το κλειδί της ευτυχίας και της όμορφης ζωής φαίνεται πως έχει βρει η Αννίτα Ναθαναήλ δίχως να επιτρέπει στον χρόνο να αφήνει κανένα σημάδια πάνω της στο πέρασμα του.

Αυτό το διάστημα, η 52χρονη παρουσιάστρια απολαμβάνει ξέγνοιαστες καλοκαιρινές διακοπές και μοιράζεται πλήθος ξεχωριστών εικόνων με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media.

Έτσι, το απόγευμα του Σαββάτου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Αννίτα Ναθαναήλ αποφάσισε να μην αφήσει κανένα, ανδρικό και μη, βλέμμα… ασυγκίνητο και ανέβασε δυο φωτογραφίες στις οποίες η καλλίγραμμη σιλουέτα της μονοπωλεί τα πάντα.

«There is more to life than being a passenger» έγραψε, με νόημα, στη λεζάντα της δημοσίευσης!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Αnnita Nathanail (@annitanath)

