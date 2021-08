Λιονέλ Μέσι μεταγραφή: Ο Μπέκαμ του ζήτησε να πάει στην Ίντερ Μαϊάμι μετά την Παρί

Ο 34χρονος Αργεντινός αστέρας έχει ανοίξει νέο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του καριέρα, καθώς μετά από 21 χρόνια παρουσίας στην Μπαρτσελόνα, θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Λιονέλ Μέσι υπέγραψε διετές συμβόλαιο, με τις ετήσιες απολαβές του να ανέρχονται στα 35 εκατομμύρια ευρώ και μετράει αντίστροφα για το επίσημο ντεμπούτο του με τη νέα ομάδα.

Ο ιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι, Ντέιβιντ Μπέκαμ από την πλευρά του έχει μεγάλες φιλοδοξίες για την ομάδα του. Αλλωστε στο παρελθόν είχε εκφράσει την αισιοδοξία του για την απόκτηση των Κριστιάνο Ρονάλντο, Λιονέλ Μέσι και Νεϊμάρ. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το «BBC», ο πρώην θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, φέρεται να επικοινώνησε πρόσφατα με τον Λιονέλ Μέσι, για να συζητήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας τους. Όπως τονίζει το εν λόγω δημοσίευμα, ο Μπέκαμ ζήτησε από τον «Λίο» να εξετάσει την ένταξή του στην Ίντερ Μαϊάμι, μόλις ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με την Παρί Σεν Ζερμέν.

David Beckham has reportedly held talks with Lionel Messi about joining Inter Miami when he leaves PSG.

More ⤵️ #bbcfootball

— BBC Sport (@BBCSport) August 22, 2021