Εμπαπέ μεταγραφή Ρεάλ: Στην τελική ευθεία για την απόκτηση του Γάλλου

Η Ρεάλ Μαδρίτης όχι μόνο δεν έχει εγκαταλείψει την προσπάθειά της για να αποκτήσει τον Κιλιάν Εμπαπέ, αλλα ετοιμάζει και την τελική της, πρόταση. Όπως σημειώνει σχετικό δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας AS, οι Μαδριλένοι δεν έχουν αφήσει την προσπάθεια και αναμένεται λίγο πριν από το τέλος της μεταγραφικής περιόδου να κάνουν την ύστατη προσπάθεια. Είναι, μάλιστα, αισιόδοξοι πως η Παρί θα πει το «ναι» και ο Εμπαπέ θα μετακομίσει στην ισπανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η τελική πρόταση της Ρεάλ θα είναι μεταξύ 130 και 170 εκατομμυρίων ευρώ. Θα γίνει πιθανότατα στις 30 Αυγούστου, δηλαδή, στη διακοπή των εθνικών πρωταθλημάτων, τότε που η Παρί δεν θα έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις. Σε επαφή με τον Εμπαπέ και την οικογένειά του, οι άνθρωποι της «βασίλισσας» τους έχουν συστήσει να κρατήσουν χαμηλούς τόνους και να αποφεύγουν τις δηλώσεις για να μην… προκαλούν, ενώ ο ίδιος ο παίκτης φυσικά έχει πάντα στο μυαλό του ότι θέλει να φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ το συντομότερο.

Παρότι ο Γάλλος επιθετικός ήταν και συνεχίζει να είναι, ο Νο.1 στόχος της Βασίλισσας, φαίνεται πως ούτε φέτος δεν θα μετακομίσει στην ισπανική πρωτεύουσα, καθώς οι άνθρωποι της Ρεάλ θεωρούν πως η μεταγραφή είναι… Mission impossible.

Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα και συγκεκριμένα την «Tiempo de Juego», στο στρατόπεδο της Ρεάλ πιστεύουν πως η Παρί δεν πρόκειται να αφήσει τον 23χρονο να αποχωρήσει φέτος, κάτι που αναγκάζει τους «μερένγκες» να αφήσουν οριστικά την υπόθεση, τουλάχιστον για το φετινό καλοκαίρι…

Real Madrid now considers the signing of Mbappé this summer as almost impossible. The club also won’t go for Haaland because of Raiola’s commissions. [COPE] #RMFC pic.twitter.com/XNqcIsmVJi

— Football Talk (@Football_TaIk) August 21, 2021