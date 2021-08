Φωτιές Βίλια – Κερατέα τώρα: Ποια η εικόνα στην Αττική, άρχισαν οι ρίψεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι πυρκαγιές σε Κερατέα και Βίλια Αττικής που εκδηλώθηκαν χθες με λίγες ώρες διαφορά, προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική, με στελέχη αλλά και εθελοντές να δίνουν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και στα δύο μέτωπα προκειμένου να μην απειληθούν κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με πρωινή ενημέρωση από την Πυροσβεστική στο iefimerida.gr όσον αφορά την φωτιά στην Κερατέα, αυτή παραμένει χωρίς ενεργό μέτωπο, ωστόσο ο μηχανισμός παραμένει σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις που ξεσπούν κατά τόπους σε διάφορες εστίες.

Στο σημείο επιχειρούν 104 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένων τριών ομάδων πεζοπόρων τμημάτων, 40 οχήματα συμπεριλαμβανομένου του ΜΕΤΠΕ. Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2Ε/Π. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Απεναντίας, το μέτωπο στα Βίλια παραμένει σε εξέλιξη και συνεχίζονται οι προσπάθειες από ισχυρές δυνάμεις που παραμένουν στο σημείο και συγκεκριμένα στο όρος Πατέρα. Με το πρώτο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν να συνδράμουν από αέρος προκειμένου το πύρινο μέτωπο να μην επεκταθεί προς τα Βίλια, τον Άγιο Γεώργιο και το Παλαιοχώρι. Την ίδια ώρα λόγω των διάσπαρτων εστιών που έχουν ξεσπάσει, οι Πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη να μην επεκταθεί η φωτιά προς Πόρτο Γερμανό.

Στο σημείο επιχειρούν 330 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένων οκτώ ομάδων πεζοπόρων τμημάτων, 115 οχήματα, συμπεριλαμβανομένου του ΜΕΤΠΕ καθώς και των δυνάμεων που έχουν διατεθεί από τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα από την Πολωνία 143 πυροσβέστες με 46 οχήματα. Για την συνδρομή στον συντονισμό των δυνάμεων έχει διατεθεί το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ. Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 6Ε/Π και 5Α/Φ συμπεριλαμβανομένου και του Beriev-200.

Ενεργοποιήθηκε το Σχέδιο Δευκαλίων και ο Ελληνικός Στρατός διαθέτει ως συνδρομή 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου του Ελληνικού Στρατού καθώς και υδροφόρες της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τις πυροσβεστικές δυνάμεις συντονίζει ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης.

Όπως αναφέρεται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τη νύχτα εκκενώθηκαν ακόμα πέντε οικισμοί (Θέα, Πανόραμα, Παλαιοχώρι, Παλαιοκούνδουρα και Αγία Σωτήρα), καθώς οι φλόγες που εκτείνονται σε μεγάλο μέτωπο πλησίασαν την κατοικημένη περιοχή καίγοντας πυκνό παρθένο πευκοδάσος και δυσπρόσιτο στο όρος Πατέρα.

Χθες το μεσημέρι με μήνυμα στο 112 είχαν εκκενωθεί οι οικισμοί Μικρό και Μεγάλο Βαθυχώρι προς Ψάθα, Αγιος Γεώργιος, Παλαιοχώρι, Αγ. Παρασκευή και Κρύο Πηγάδι, με οδηγίες στους κατοίκους να κινηθούν προς Ψάθα και Αλεποχώρι.

Σημειώνεται ότι κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και της Κρατικής Ασφάλειας Αττικής, όπως ανέφερε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στην χθεσινοβραδυνή ενημέρωση, διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών στην Λαυρεωτική και στα Βίλια.

Σημειώνεται ότι και σήμερα προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολύ μεγάλο μέρος της χώρας, για αυτό παραμένουν σε γενική επιφυλακή όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος της Επικράτειας και συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και μικτές περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

Ας σημειωθεί ότι οι Πολωνοί πυροσβέστες έχουν παραμείνει στη χώρα μας, όπως έγινε γνωστό χθες: «Μετά από αίτημα των ελληνικών αρχών και στο όνομα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης αποφασίστηκε να επιμηκυνθεί ο χρόνος παραμονής της ομάδας των Πολωνών πυροσβεστών στην Ελλάδα. Οι Πολωνοί πυροσβέστες δεν θα αφήσουν κανέναν αβοήθητο. Καλή τύχη Ελλάδα!».

🇵🇱🇬🇷At the request of the Greek authorities and in the name of European solidarity it has been decided to extend the mission of the Polish firefighters @KGPSP in Greece. Polish firefighters will not leave anyone in need. Good luck Greece! pic.twitter.com/yTTZqZBdMr

— Poland MOI 🇵🇱 (@PolandMOI) August 16, 2021