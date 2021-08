Αφγανιστάν – μεταναστευτικό 2021: Επιστολή Μηταράκη

Στην ατζέντα του έκτακτου συμβουλίου Εσωτερικών Υποθέσεων, το οποίο θα διεξαχθεί την Τετάρτη ψηφιακά, βάζουν οι MED-5 την κατάσταση στο Αφγανιστάν, αναφέρεται σε ανακοίνωση Τύπου. Οι πέντε μεσογειακές χώρες ζητούν με επιστολή που έστειλε ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου Νότης Μηταράκης προς τον πρόεδρο του Συμβουλίου, τον Σλοβένο υπουργό Εσωτερικών Αλές Χόις, να συζητηθούν «οι έκτακτες συνθήκες στο Αφγανιστάν» και «οι επιπτώσεις που πιθανόν θα έχουν στο μεταναστευτικό στις χώρες υποδοχής» και «σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ενωση».

Αφγανιστάν: Η επόμενη ημέρα μετά την κατάληψη από τους Ταλιμπάν – Σκηνές χάους σε Καμπούλ

Ηγετικό στέλεχος των Ταλιμπάν δήλωσε ότι είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς για να συζητηθεί το πώς το ισλαμιστικό κίνημα θα ασκήσει την εξουσία στο Αφγανιστάν, μερικές ώρες αφού οι μαχητές του κατέλαβαν σχεδόν ολόκληρη την Καμπούλ.Πλέον, οι περισσότεροι δυτικοί διπλωμάτες αναχώρησαν. «Θέλουμε να έχουν φύγει όλες οι ξένες δυνάμεις προτού αρχίσουμε να αναδιοργανώνουμε το σύστημα διακυβέρνησης», είπε τηλεφωνικά στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς το στέλεχος αυτό των ανταρτών, το οποίο δεν θέλησε να κατονομαστεί. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι μαχητές του κινήματος στην πρωτεύουσα έχουν διαταχθεί να μην τρομοκρατούν τους αμάχους, να τους επιτρέψουν να ξαναρχίσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Στα χέρια των Ταλιμπάν το Αφγανιστάν

Το Αφγανιστάν βρίσκεται σήμερα σχεδόν ολόκληρο στα χέρια των Ταλιμπάν, μετά την κατάρρευση των κυβερνητικών δυνάμεων και τη φυγή στο εξωτερικό του προέδρου Άσραφ Γάνι, ο οποίος παραδέχθηκε τη «νίκη» τους, έπειτα από είκοσι χρόνια πολέμου. Ξένες χώρες σπεύδουν να απομακρύνουν τους διπλωμάτες και τους πολίτες τους με πτήσεις που αναχωρούν από το διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ, γύρω από το οποίο έχει στήσει «περίμετρο ασφαλείας» ο αμερικανικός στρατός. Στην αφγανική πρωτεύουσα επικρατεί πανικός.

Σε βίντεο που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ο μουλάς Άμπντουλ Γάνι Μπαραντάρ, συνιδρυτής των Ταλιμπάν, εξήρε τη νίκη του κινήματος και πρόσθεσε πως «είναι ώρα να δείξουμε πως μπορούμε να υπηρετήσουμε το έθνος μας και να εγγυηθούμε την ασφάλεια και την άνεση στη ζωή» των Αφγανών. Χιλιάδες κάτοικοι της Καμπούλ προσπαθούν να εγκαταλείψουν εσπευσμένα την πόλη και πολλοί εξ αυτών προσπάθησαν να πάνε στο διεθνές αεροδρόμιο, όπου αναφέρθηκαν σκηνές χάους.

NOW – People boarding an evacuation flight at #Kabul airport while apparent gunfire is seen in the sky. pic.twitter.com/0G2B0Xaxea — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) August 15, 2021

Εκκενώθηκε η πρεσβεία των ΗΠΑ

Η πρεσβεία των ΗΠΑ εκκενώθηκε, ο αμερικανικός στρατός έχει στήσει «περίμετρο ασφαλείας» στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ Μέλη του αμερικανικού στρατού έστησαν «περίμετρο ασφαλείας» στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπου μετέβη και ανασυντάσσεται το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας καθώς ετοιμάζεται να αναχωρήσει από το Αφγανιστάν μετά την κατάληψη σχεδόν ολόκληρης της πρωτεύουσας της χώρας από τους Ταλιμπάν, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι πλέον τερματίστηκε η εκκένωση με απόλυτη ασφάλεια του προσωπικού της πρεσβείας» των ΗΠΑ στην Καμπούλ, ανέφερε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού ΥΠΕΞ, ο Νεντ Πράις. «Όλο το προσωπικό της πρεσβείας βρίσκεται στο διεθνές αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι, γύρω από το οποίο έστησε περίμετρο ασφαλείας ο αμερικανικός στρατός», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ καλεί τους Ταλιμπάν να δείξουν «τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση»

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αντόνιο Γκουτέρες, κάλεσε χθες Κυριακή τους Ταλιμπάν και όλα τα υπόλοιπα μέρη στο Αφγανιστάν να επιδείξουν «τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση», μερικές ώρες αφού οι μαχητές του φονταμενταλιστικού κινήματος μπήκαν στην Καμπούλ. «Ο Γενικός Γραμματέας ανησυχεί ιδιαίτερα για το μέλλον των γυναικών και των κοριτσιών, τα δικαιώματα των οποίων, που κατακτήθηκαν με σκληρό αγώνα, πρέπει να προστατευθούν», ανέφερε ο ΟΗΕ σε ανακοίνωσή του.

Ο εκπρόσωπος του κ. Γκουτέρες, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, υπογράμμισε μερικές ώρες αργότερα ότι «εξακολουθούν να φθάνουν αναφορές για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τις μάχες». Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα για να εξετάσει την κατάσταση στο Αφγανιστάν, διευκρίνισε η Γενική Γραμματεία. Η συνεδρίαση αυτή, στην οποία αναμένεται ο κ. Γκουτέρες να παρουσιάσει τις εξελίξεις, θα γίνει στις 10:00 (ώρα Νέας Υόρκης· 17:00 ώρα Ελλάδας).

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ τόνισε χθες τις ανθρωπιστικές ανάγκες της χώρας και κάλεσε τα μέρη να φροντίσουν «οι εργαζόμενοι σε οργανώσεις αρωγής να έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση για να προσφέρουν έγκαιρα βοήθεια που είναι κρίσιμη για να σωθούν ζωές». Πρόσθεσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν «αποφασισμένα να συμβάλουν στην ειρηνική διευθέτηση της σύρραξης».

Citizens are leaving Afghanistan's capital #Kabul after #Taliban had announced its takeover of the city.https://t.co/l09sNx2H8y pic.twitter.com/FqpWOo73X8 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 15, 2021

Εγκατέλειψε τη χώρα ο Άσραφ Γάνι

Ο Αφγανός πρόεδρος Άσραφ Γάνι αναγνώρισε το βράδυ της Κυριακής 15 Αυγούστου ότι οι Ταλιμπάν «νίκησαν», μερικές ώρες προτού εγκαταλείψει τη χώρα προκειμένου, όπως είπε, «να αποφευχθεί λουτρό αίματος». Οι Ταλιμπάν ανακατέλαβαν το Αφγανιστάν, παίρνοντας μέσα σε δέκα ημέρες τις κυριότερες πόλεις της χώρας και μπαίνοντας χθες Κυριακή στην Καμπούλ, εκμεταλλευόμενοι την αποχώρηση των αμερικανικών και των υπολοίπων ξένων στρατευμάτων που απέμεναν κατά διαταγή του προέδρου των ΗΠΑ, του Τζο Μπάιντεν.

Επί των ημερών των Ταλιμπάν στην εξουσία (1996-2001), οι γυναίκες δεν επιτρεπόταν να εργάζονται, τα κορίτσια δεν επιτρεπόταν να πηγαίνουν στο σχολείο και όλες οι γυναίκες έπρεπε να έχουν καλυμμένο πρόσωπο και να συνοδεύονται από άνδρα συγγενή για να βγαίνουν από το σπίτι. Τα Ηνωμένα Έθνη μετρούν περίπου 3.000 ντόπιους εργαζόμενους και 300 ξένους στο Αφγανιστάν. Την Παρασκευή, ο κ. Ντουζαρίκ είπε πως μέρος του προσωπικού μετεγκαταστάθηκε στην Καμπούλ, αλλά κανένα μέλος του δεν έφυγε.