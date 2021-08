Lip balm συνταγή: Φτιάξτε τα μόνες σας στο σπίτι με υλικά που ήδη έχετε

Τα χείλη δεν έχουν ελαιοφόρους και ιδρωτοποιούς αδένες και γι’ αυτό αφυδατώνονται τόσο εύκολα. Και όταν «σκάνε» δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την ομοιόμορφη εφαρμογή του κραγιόν. Η λύση είναι το γνωστό δίπτυχο απολέπισης-ενυδάτωσης, ή αλλιώς lip scrub-lip balm.

Στην αγορά υπάρχουν δεκάδες τέτοια καλλυντικά για να επιλέξετε, κανένα όμως δεν συγκρίνεται με ένα σπιτικό, το οποίο θα φτιάξετε εσείς μόνες σας στο σπίτι με υλικά που ήδη έχετε στην κουζίνα σας και άρα θα ξέρετε ακριβώς τι εφαρμόζετε στα ευαίσθητα χείλη σας. Ωστόσο το lip balm δεν κάνει καλό μόνο στα χείλη σου.

Χρήσεις:

Καθώς πρόκειται για ένα από τα πο ενυδατικά προϊόντα που μπορείς να βρεις, είναι σε θέση να φροντίσει αμέτρητα σημεία του σώματός σου.

Έχεις ξηρές άκρες στα μαλλιά σου; Λίγο lip balm θα αλλάξει την ισορροπία. Έχεις παρανυχίδες; Αν εφαρμόσεις επάνω τους λίγο από το μαγικό προϊόν, θα τις δεις να μαλακώνουν.

Και το ίδιο ισχύει και για τα πολύ σκληρά σημεία του σώματός σου, όπως είναι οι φτέρνες, ενώ παράλληλα μπορεί να σε βοηθήσει να ανακουφιστείς από το κάψιμο στη μύτη σου, αλλά και να ενυδατώσει σημεία όπως οι αγκώνες και τα γόνατά σου.

Και φυσικά, στα πλαίσια του καθημερινού σου μακιγιάζ, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να αντικαταστήσεις πολύ πιο εξειδικευμένα προϊόντα: Μπορεί να λειτουργήσει ως highlighter, ως βάση για τη σκιά σου, αλλά ακόμη και για να δώσει σταθερό σχήμα στα φρύδια σου.

Lip Balm με έλαιο καρύδας

Το έλαιο καρύδας είναι ένας πραγματικός beauty θησαυρός. Ανάμεσα στις πολλές skincare δράσεις του συγκαταλέγεται και αυτή της ενυδάτωσης των χειλιών. Προμηθευτείτε λοιπόν μια συσκευασία coconut oil (συνήθως είναι μεγάλη, οπότε θα σας κρατήσει για μεγάλο διάστημα), τοποθετήστε την στο ράφι του μπάνιου σας και εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα κάθε πρωί και βράδυ στα χείλη, σαν το τελευταίο βήμα της ρουτίνας ομορφιάς σας.

Extra tip: Αν έχετε κάποιο άδειο μικρό δοχείο, μπορείτε να το γεμίσετε με έλαιο καρύδας και να το παίρνετε μαζί σας για ένα instant touch-up.

Συστατικά:

1 1/2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1/2 κουταλιές της σούπας κηρήθρα (vegan εναλλακτική: 1/4 κ.σ. κερί candelilla)

1/2 κουταλιά της σούπας βούτυρο shea, κακάο ή μάνγκο

5–10 σταγόνες αιθερίου ελαίου λεβάντας

5–10 σταγόνες αιθερίου ελαίου λεμονιού

Εκτέλεση:

Δημιουργήστε ένα μπεν μαρί, τοποθετήστε δηλαδή μέσα σε μια κατσαρόλα με νερό άλλη μία μικρότερη από πάνω ή ένα μπρίκι, και βάλτε μέσα όλα τα υλικά. Σε μέτρια θερμοκρασία, ανακατέψτε τα μέχρι να ομογενοποιηθούν και στη συνέχεια τοποθετήστε το υγρό μείγμα σε άδεια δοχεία. Μόλις κρυώσει, τα lip balms σας θα είναι έτοιμα για χρήση.

Lip Balm με χρώμα

Είχατε φανταστεί ποτέ ότι θα μπορούσατε να φτιάχνατε μόνες σας ένα lip balm με χρώμα; Κι όμως, χάρη στην συνταγή της Pip Waller, βοτανολόγου, ολιστικής θεραπεύτριας και συγγραφέως του βιβλίου The Herbal Handbook for Home and Health, μπορείτε και μάλιστα όχι ένα, αλλά 6 τεμάχια!

Συστατικά:

4 κουταλιές του γλυκού σπαθόλαδο/βάλσαμο

1 κουταλιά της σούπας φρεσκοτριμμένο παντζάρι

1 κουταλιά του γλυκού κηρήθρα

8 σταγόνες αιθερίου ελαίου πορτοκαλιού

8 σταγόνες αιθερίου ελαίου λεμονιού

Εκτέλεση:

Περιχύστε το σπαθόλαδο, ή αλλιώς βάλσαμο ή βαλσαμόλαδο πάνω από το παντζάρι και αφήστε το σε ένα κλειστό βαζάκι. Μετά από 3 μέρες, στραγγίστε όλα τα υγρά φορώντας γάντια, γιατί αλλιώς θα κοκκινίσουν τα χέρια σας. Έπειτα λιώστε σε μέτρια φωτιά την κηρήθρα και ενσωματώστε την στα υγρά του παντζαριού και του σπαθόλαδου. Τέλος προσθέστε τα αιθέρια έλαια και voila!