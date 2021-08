Αυστραλία κορονοϊός – μέτρα: Αυστηροποιείται κι άλλο το lockdown

Πλήρως αστυνομοκρατούμενη θα μοιάζει από εδώ και στο εξής η πολιτεία Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας των 8 και άνω εκατομμυρίων πολιτών με πρωτεύουσα το Σίδνεϊ. Στην μάχη κατά της πανδημίας, οι αρχές αποφάσισαν να ενισχύσουν την αστυνομία με 700 περίπου στρατιώτες από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Η πολιτεία βρίσκεται σε lockdown από τον Ιούνιο, μετά την πρώτη εμφάνιση του στελέχους “Δέλτα”. Οι μολύνσεις, σύμφωνα με την Deutsche Welle, από εκείνη την περίοδο πληθαίνουν αγγίζοντας τις 2000 μόλις την τελευταία εβδομάδα. Οι θάνατοι ακόμη , πλησιάζουν τους 50.

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα τα κρούσματα ξεπέρασαν τα 400, αριθμός που για την Αυστραλία θεωρείται πολύ υψηλός προμηνύωντας την παράταση του lockdown, πιθανότατα μέχρι και τον Οκτώβριο. Από σήμετα τα μεσάνυχτα, η αστυνομία θα έχει υπερεξουσίες. Έφιπποί αστυνομικοί έχουν θεαθεί ακόμα και σε παραλίες του Σίδνεϊ, για να ζητήσουν τήρηση της κοινωνικής απόστασης από τους κατοίκους, οι οποίοι έσπευσαν να εκμεταλλευθούν τον πρόωρο θερμό ανοιξιάτικο καιρό του νοτίου ημισφαιρίου. Μεταξύ των άλλων, όλοι οι κάτοικοι πρέπει να μένουν στο σπίτι τους εκτός κι αν συντρέχει σοβαρός λόγος.

Απαγορεύονται οι επισκέψεις από σπίτι σε σπίτι. Κανείς δεν μπορεί να ταξιδέψει πάνω από πέντε χιλιόμετρα από το σημείο της οικίας του. Όλα τα μαγαζιά εστίασης είναι κλειστά και μπορούν να δουλεύουν μόνο με την μέθοδο του take away. Η μάσκα είναι υποχρεωτική σε όλες τις μετακινήσεις έξω από το σπίτι. Από τους εργοδότες έχει ζητηθεί να επιτρέψουν στους υπαλλήλους τους να εργάζονται από το σπίτι, όπου αυτό είναι εφικτό. Τα πρόστιμα για τους παραβάτες είναι έως και 10.000 δολάρια.

#Australia reported the highest daily increase in new COVID-19 cases since August 2020.

Call me crazy, but seems like the more they lockdown and vaccinate the higher infections go. pic.twitter.com/CDwVGGOYwJ

— Jesse Cohen (@JesseCohenInv) August 15, 2021