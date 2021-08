Αφγανιστάν – Ταλιμπάν τώρα: Η στιγμή της εισβολής σε χλιδάτη βίλα στρατηγού

Ο Αλί Άχμαντ Τζαλαλί, ένας ακαδημαϊκός με έδρα τις ΗΠΑ και πρώην υπουργός Εσωτερικών του Αφγανιστάν, είναι πιθανόν να οριστεί επικεφαλής μιας προσωρινής διοίκησης στην Καμπούλ, ανέφεραν τρεις διπλωματικές πηγές σήμερα, την ώρα που οι Ταλιμπάν έχουν περικυκλώσει την πόλη. Νωρίτερα, ο ασκών καθήκοντα υπουργού Εσωτερικών Αμπντούλ Σατάρ Μιρζακουάλ δήλωσε, σε τηλεοπτική παρέμβαση, ότι μια ειρηνική μετάβαση θα λάβει χώρα, όμως προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες. Δεν είναι μέχρι στιγμής σαφές εάν οι Ταλιμπάν έχουν δώσει το τελικό «ναι» στον διορισμό του Τζαλαλί, όπως είχε θεωρηθεί ως ένα ενδεχομένως αποδεκτό πρόσωπο για την επίβλεψη της μετάβασης της εξουσίας, σύμφωνα με τις πηγές.

Μήνυμα από τον πάπα Φραγκίσκο

Ο πάπας Φραγκίσκος εξέφρασε σήμερα την «ανησυχία» του σε σχέση με την κατάσταση στο Αφγανιστάν και απηύθυνε έκκληση για «διάλογο» με στόχο την επίλυση της κρίσης. «Συμμερίζομαι την ομόφωνη ανησυχία σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν», δήλωσε ο ποντίφικας, κατά τη διάρκειας της παραδοσιακής δημόσιας προσευχής στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, απευθύνοντας έκκληση ο κόσμος να προσευχηθεί «προκειμένου να σταματήσει η βοή των όπλων και να μπορέσουν να βρεθούν λύσεις στο τραπέζι του διαλόγου». «Μονάχα με αυτόν τον τρόπο ο πληθυσμός που έχει μαρτυρήσει σε αυτήν τη χώρα, άνδρες, γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, να ζήσουν ειρηνικά και με ασφάλεια, με πλήρη κι αμοιβαίο σεβασμό», συμπλήρωσε.

Video: FALL OF KABUL, As Bagram the First district of Kabul has fallen to Taliban without Any Resistance from Afghan Forces!#Afghanistan pic.twitter.com/uvda62ULNu — 𝕬𝖉𝖔𝖑𝖕𝖍 (@kashmirAdolph) August 15, 2021

«Το Αφγανιστάν θα έχει μια ειρηνική μετάβαση εξουσίας προς μια μεταβατική κυβέρνηση». Με αυτά τα λόγια διά στόματος υπουργού Εσωτερικών, η αφγανική κυβέρνηση παραδέχεται την ήττα της από τους Ταλιμπάν, οι οποίοι μέσα σε λιγότερο από δέκα μέρες από την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη χώρα, κατάφεραν να φτάσουν στην πρωτεύουσα. «Οι πολίτες δεν πρέπει να ανησυχούν, η πόλη είναι ασφαλής, οποιοσδήποτε προκαλεί αναταραχή στην πόλη θα αντιμετωπιστεί βάσει του νόμου», είπε ο Αμπντούλ Σατάρ Μιρζακουάλ. «Η ασφάλεια της πόλης είναι εγγυημένη, δεν θα υπάρξει επίθεση εναντίον της πόλης και έχει συμφωνηθεί πως η μετάβαση της εξουσίας θα γίνει με ειρηνικό τρόπο».

Την ίδια στιγμή διπλωμάτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζήτησαν ασφαλές καταφύγιο, ενώ οι ΗΠΑ απομάκρυναν τους διπλωμάτες τους από την πρεσβεία με ελικόπτερο Σινούκ.

Δείτε σχετικό βίντεο από την άφιξη του ελικοπτέρου στην πρεσβεία των ΗΠΑ:

Η Μόσχα δεν προβλέπει την εκκένωση της πρεσβείας της στην Καμπούλ και εργάζεται για μια έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Η Ρωσία εργάζεται με άλλες χώρες για τη διεξαγωγή μιας έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με αντικείμενο το Αφγανιστάν, όπως έγινε σήμερα γνωστό από έναν αξιωματούχο του υπουργείου Εξωτερικών. «Εργαζόμαστε σε αυτό», δήλωσε ο Ζαμίρ Καμπούλοφ, σε ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, διαβεβαιώνοντας πως η συνεδρίαση αναμένεται να διεξαχθεί σύντομα. Η Ρωσία βρίσκεται ανάμεσα σε χώρες που έλαβαν εγγυήσεις εκ μέρους των Ταλιμπάν, σε σχέση με την ασφάλεια των πρεσβειών τους, εξήγησε σήμερα ο Καμπούλοφ. Υπογράμμισε δε ότι «καμία εκκένωση» της διπλωματικής αποστολής της χώρας του δεν προβλέπεται.«Λάβαμε εγγυήσεις πριν από κάποιο καιρό. Η Ρωσία δεν είναι η μόνη που τις έλαβε», διευκρίνισε, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosty.

Χάος στην Καμπούλ

Από το πρωί επικρατεί χάος στην αφγανική πρωτεύουσα και έχουν σχηματιστεί τεράστιες ουρές έξω από τράπεζες: Από χθες, μάλιστα, επικρατεί συνωστισμός στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν το Αφγανιστάν μετά τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Τεράστιες ουρές ανθρώπων που αναζητούν ένα μέρος πιο ασφαλές συνωστίζονται έξω από το μοναδικό γραφείο έκδοσης διαβατηρίων της πρωτεύουσας, προσπαθώντας απεγνωσμένα να εξασφαλίσουν ταξιδιωτικά έγγραφα.

Άλλοι τρέχουν μανιωδώς γύρω από το κέντρο της Καμπούλ, μιας πόλης περίπου 5 εκατομμυρίων ανθρώπων, εκτελώντας υποχρεώσεις της τελευταίας στιγμής πριν εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο φόβος και ο πανικός που κυριεύει την Καμπούλ είναι αισθητός καθώς οι Ταλιμπάν προελαύνουν προς την πρωτεύουσα μετά από μια καταστροφική, πολύμηνη στρατιωτική επίθεση κατά τη διάρκεια της οποίας κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος του Αφγανιστάν.

#UPDATES "We woke up this morning to the Taliban white flags all over the city. They entered without fighting," says Jalalabad resident, confirming Taliban claim on social media, effectively leaving Kabul as last major urban area under government control pic.twitter.com/xPxRJvKbSo — AFP News Agency (@AFP) August 15, 2021

Η στιγμή που οι Ταλιμπάν μπαίνουν στη χλιδάτη βίλα στρατηγού

Την ώρα που μαίνονται οι μάχες, ήρθε στη δημοσιότητα βίντεο με τους Ταλιμπάν να εισβάλουν στη χλιδάτη βίλα του στρατηγού Ρασίντ Ντόστομ. Πρόκειται για τον πρώην αντιπρόεδρο και σύμμαχο των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά των Ταλιμπάν. Το βιντεο ξεκίνησε να κάνει το γύρο του διαδικτύου το Σάββατο και σε αυτό εμφανίζονται οι Ταλιμπάν μέσα στο «χρυσό» παλάτι του στρατηγού. Επεξεργάζονται τα χρυσά έπιπλα, την ώρα που οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο στρατηγός έχει φυγαδευτεί. Το σπίτι του βρίσκεται στο Mazar-e-Sharif, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη του Αφγανιστάν, η οποία με τη σειρά της έπεσε στα χέρια των Ταλιμπάν το Σάββατο.

Is|amic Law will come to Afghanistan and soon all over the world. We will wait. J!had will go on till the last day: Talban to CNNpic.twitter.com/TlqpNGWkte — Megh Updates 🚨 (@MeghUpdates) August 15, 2021

Μνήμες από την κατάληψη της Σαϊγκόν, ξυπνούν στις πρεσβείες των Δυτικών

Στις πρεσβείες των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων μεγάλων Δυτικών χωρών επικρατούν σκηνές που θυμίζουν την Κατάληψη της Σαϊγκόν από τους Βιετκόνγκ, 47 χρόνια πριν. Ελικόπτερα και αεροπλάνα των Δυτικών αναχωρούν από την Καμπούλ μεταφέροντας ξένους διιπλωμάτες, αλλά και χιλιάδες Αφγανούς κατόχους visa οι οποίοι συνεργάστηκαν με τις ξένες δυνάμεις στο παρελθόν, έτσι ώστε να μην πέσουν θύματα αντιποίνων από τους Ισλαμιστές κατακτητές.

Μέλη “κεντρικών” ομάδων των ΗΠΑ εργάζονται από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ, ενώ αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε πως αρκετά μέλη του προσωπικού της ΕΕ μετακινήθηκαν σε ασφαλέστερη περιοχή της πρωτεύουσας που δεν έχει γίνει γνωστή. Με την κατάληψη της Τζαλαλάμπαντ από τους ισλαμιστές αντάρτες, πλέον στα χέρια των κυβερνητικών δυνάμεων δεν απομένει πλέον καμία άλλη μεγάλη πόλη παρά μόνο η πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, η Καμπούλ…