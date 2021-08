Τουρκία συντριβή αεροσκάφους: Τραγωδία με οκτώ νεκρούς

Συνετρίβη ρωσικό πυροσβεστικό αεροσκάφος με οκταμελές πλήρωμα, στο Καχραμάνμαρας στη Νότια Τουρκία, το μεσημέρι του Σαββάτου. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για αεροσκάφος τύπου Beriev, το οποίο είχε νοικιάσει η χώρα από τη Ρωσία, εξαιτίας των μεγάλων πυρκαγιών που μαίνονται τις τελευταίες εβδομάδες. Όπως φαίνεται στα βίντεο, το αεροσκάφος επιχείρησε ρίψη νερού μέσα σε «θόλο καπνού», με αποτέλεσμα να χάσει τον προσανατολισμό του και να συντριβεί στο έδαφος.

«Την ώρα που επιχειρούσε στην κατάσβεση μιας πυρκαγιάς κοντά στην πόλη Καχραμανμάρας, ένα Be-200, που είχε ενοικιαστεί από τη Ρωσία, συνετρίβη. Ομάδες διάσωσης έχουν σταλεί στο σημείο της συντριβής. Τα πλήρωμα αποτελείτο από 8 ανθρώπους, έξι από τη ρωσική ομάδα και δύο από τη γενική διεύθυνση Δασών (της Τουρκίας)», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η γενική διεύθυνση Δασών της Τουρκίας.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ένας μεγάλος αριθμός διασωστών έχει αναπτυχθεί στο σημείο. Τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα μεταδίδουν εικόνες όπου διακρίνεται καπνός που έχει υψωθεί σε μια ορεινή περιοχή.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters , σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας ανέφερε ότι 5 Ρώσοι και 3 Τούρκοι πολίτες έχασαν τη ζωή τους στην συντριβή του αεροσκάφους.

«Η επαφή χάθηκε με το αεροπλάνο το οποίο είχε ενοικιαστεί από τη Ρωσία για να βοηθήσει στην προσπάθεια της Τουρκίας να σβήσει τη δασική πυρκαγιά στο Kahramanmaras», ανέφερε στο πρακτορείο Anadolu Τούρκος ο κυβερνήτης της πόλης, Ομέρ Φαρούκ Κοσκούν.

#BREAKING The extinguishing plane that crashed in #Turkey , Kahramanmaras

There are 7 personnel in the Be-200 type aircraft leased from #Russia.

