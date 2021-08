Ζέπελιν Έβρος – σύνορα: Μέθοδοι υψηλής τεχνολογίας με το βλέμμα στο Αφγανιστάν

Περιπολίες στον Έβρο για τη φύλαξη των συνόρων άρχισε το ένα από τα δύο αερόστατα «Eagle Owl» τύπου Ζέπελιν, που χρησιμοποιεί πιλοτικά η Frontex σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα. Αφού έγιναν οι δοκιμαστικές πτήσεις από το αεροδρόμιο «Δημόκριτος» της Αλεξανδρούπολης, έως το λιμάνι της πόλης, το Ζέπελιν ανέλαβε και επίσημα δράση στην περιοχή.

Ο συνδυασμός καμερών και αισθητήρων θερμικής όρασης με συνδέσεις προς αναμεταδότες πλοίων και δορυφορικές επικοινωνίες δίνει στους υπαλλήλους μια εικόνα σε πραγματικό χρόνο, από μία θαλάσσια περιοχή σε νοητό κύκλο με διάμετρο 60 χιλιομέτρων (40 μιλίων), που καλύπτει 40.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα (15.000 τετραγωνικά μίλια). Σύμφωνα με τους ειδικούς, το «Eagle Owl» είναι το πλέον υπερσύγχρονο αερόπλοιο του είδους του. Το μήκος του φτάνει τα 20 μ. και πετά σε ύψος 300-1.000 μέτρων. Κατασκευάστηκε έπειτα από γαλλογερμανική συμπαραγαγωή και η Ελλάδα μίσθωσε δύο τέτοια Ζέπελιν για 4-6 μήνες, ανάλογα με τη διάρκεια του προγράμματος.

Το υψηλής τεχνολογίας σύστημα μπαλονιών, σχεδιάστηκε πριν από τις πρόσφατες επιτυχίες των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν – που “δείχνουν” νέο κύμα μετανάστευσης – και είναι μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας που περιλαμβάνει ανάλυση των αναδυόμενων πιέσεων στην περιοχή.

«Φυσικά παρατηρούμε και παρακολουθούμε τις εξελίξεις, ειδικά στο Αφγανιστάν και την Τυνησία, που μπορεί να έχουν επίδραση στις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Frontex, Πιοτρ Σβιτάλσκι. «Η επιτήρηση των συνόρων στη θαλάσσια περιοχή θα πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά με τη βοήθεια αυτού του καινοτόμου συστήματος», είπε.

Περισσότεροι από 400 υπάλληλοι της Frontex με αρκετές δεκάδες οχήματα, μεταξύ των οποίων ορισμένα εξοπλισμένα με τεχνολογία thermovision (θερμικής όρασης), καθώς και οκτώ περιπολικά σκάφη, βρίσκονται στην Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μεταναστευτικής κρίσης.

Αρκετές χώρες της ΕΕ έχουν σταματήσει τον αναγκαστικό επαναπατρισμό Αφγανών στους οποίους αρνήθηκαν άσυλο, καθώς οι μάχες εντείνονται. Ωστόσο, ο Έλληνας υπουργός Μετανάστευσης Νότης Μηταράκης είπε αυτή την εβδομάδα ότι η ΕΕ δεν θα μπορούσε να χειριστεί άλλη μια μεγάλη μεταναστευτική κρίση.

Ο Σβιτάλσκι είπε ότι οι παράνομες αφίξεις μεταναστών στην Ελλάδα αυξήθηκαν τον Ιούλιο, με αποτέλεσμα να καταγραφούν περίπου 1.000 ανιχνεύσεις στα σύνορα. Με μόλις 22.600 μετανάστες να έχουν εισέλθει παράνομα στην ΕΕ μέσω των Δυτικών Βαλκανίων, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο, οι αριθμοί απέχουν πολύ από τα επίπεδα του 2015, όταν περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι, κυρίως από το Αφγανιστάν, τη Συρία και το Ιράκ πέρασαν από την Ελλάδα.

Αλλά αυτό που ο Σβιτάλσκι αποκάλεσε «δύσκολη» γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή γύρω από την ΕΕ έχει εντείνει τους φόβους για επανάληψη του φαινομένου..

Στο Αφγανιστάν, όλα φαίνονται ανίκανα να σταματήσουν την επέλαση των Ταλιμπάν, οι οποίοι καταλαμβάνουν τη μια σημαντική επαρχιακή πρωτεύουσα μετά την άλλη. Ελέγχουν πλέον την Κανταχάρ, δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της χώρας, ενώ τις τελευταίες ώρες κατέλαβαν τις πόλεις Χεράτ και Γκάσνι, η οποία βρίσκεται μόλις 150 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Καμπούλ. Τα κυβερνητικά στρατεύματα ελέγχουν την πρωτεύουσα Καμπούλ και λίγες άλλες περιοχές.

Η θέση του προέδρου της χώρας Ασράφ Γκάνι είναι εξαιρετικά δύσκολη, εκτιμά ο Σεθ Τζόουνς αντιπρόεδρος του αμερικανικού Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών με έδρα την Ουάσιγκτον: «Υπάρχει μια μεγάλη κρίση νομιμότητας εντός της αφγανικής κυβέρνησης. Ο πρόεδρος Ασράφ Γκάνι βρίσκεται αντιμέτωπος με την απώλεια πολλών σημαντικών πόλεων της χώρας. Η υποστήριξη στο πρόσωπό του φθίνει στο Αφγανιστάν. Ο πρόεδρος γνωρίζει πολύ καλά ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να τον βοηθήσουν».

Όπως όλα δείχνουν η κατάληψη ολόκληρης της χώρας από τους αντάρτες Ταλιμπάν είναι ζήτημα χρόνου. Προφανώς γι αυτό οι ΗΠΑ αποστέλλουν στο Αφγανιστάν 3.000 στρατιώτες για να προετοιμάσουν την εκκένωση των εργαζομένων στην πρεσβεία, καθώς και άλλων Αμερικανών πολιτών. Σε περίπτωση που και η Καμπούλ πέσει στα χέρια των Ταλιμπάν η αμερικανική δύναμη θα κληθεί να διασφαλίσει ότι από το διεθνές αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας θα μπορέσουν να απογειωθούν με ασφάλεια τα στρατιωτικά αεροσκάφη με Αμερικανούς πολίτες και όχι μόνο. Σε προετοιμασίες εκκένωσης της πρεσβείας της προχωρά και η Μεγάλη Βρετανία.

Πρόσφυγες από περιοχές υπό τον έλεγχο των ανταρτών μιλούν για βία και αναρχία. Μια νεαρή Αφγανή λέει: «Οι Ταλιμπάν χτυπούν και κλέβουν τον κόσμο. Και αν υπάρχει ανύπαντρη κοπέλα ή χήρα σε μια οικογένεια, την παίρνουν μαζί τους με τη βία. Φύγαμε για να προστατέψουμε την τιμή μας». Η αντεπίθεση των Ταλιμπάν για την ανακατάληψη της χώρας ξεκίνησε το αργότερο μετά την απόφαση των ΗΠΑ να αποσυρθούν στρατιωτικά από το Αφγανιστάν μετά από παρουσία 20 ετών. Πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν βέβαιο πως όταν οι αντάρτες καταλάβουν τη Καμπούλ θα εγκαθιδρύσουν καθεστώς παρόμοιο με εκείνο της περιόδου 1996-2001.

