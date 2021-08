Σάκκαρη-Rogers Cup: Στις «16» ολοκληρώθηκε η πορεία της Ελληνίδας τεννίστριας

Στις «16» ολοκληρώθηκε η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο Rogers Cup. Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε στα σημεία, με 4-6, 6-3, 7-6(2) από τη Λευκορωσίδα Βικτόρια Αζαρένκα στο Μόντρεαλ. Μετά από 2 ώρες και 38 λεπτά, αλλά κυρίως μετά από μία συγκλονιστική «μάχη», η άλλοτε Νο1 τενίστρια του κόσμου και κάτοχος δυο Grand Slam τίτλων νίκησε τη Σάκκαρη στο τάι μπρέικ του καθοριστικού σετ. Η Νο8 του ταμπλό και Νο15 στην παγκόσμια κατάταξη, Βικτόρια Αζαρένκα, θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τη συμπατριώτισσά της Αρίνα Σαμπαλένκα.

Στο αγωνιστικό μέρος, αν και πήρε τα πρώτα δύο γκέιμ, η Μαρία Σάκκαρη, η Αζαράνκα αντέδρασε και αξιοποιώντας τον κακό σερβίς της Σάκκαρη προσπέρασε με 2-3. Με καλύτερα χτυπήματα εν συνεχεία η Ελληνίδα τενίστρια ισοφάρισε σε 3-3, αλλά λόγω των πολλών άουτ και αβίαστων λαθών στο τελευταίο γκέιμ είδε τη Λευκορωσίδα να είναι η νικήτρια του πρώτου σετ (4-6).

Βελτίωσε το σερβίς της και με 6-3 ισοφάρισε σε 1-1. Στο τρίτο και τελευταίο σετ, η Σάκκαρη ώθησε την Αζαρένκα σε λάθη και έκανε το μπρέικ για το 2-1, ενώ προηγήθηκε και με 3-1, έστω κι αν κράτησε το σερβίς της δύσκολα.

Θα ακολουθούσε, όμως «μάχη», αφού μετά το 4-2 υπέρ της Σάκκαρη, η Αζαρένκα έδειξε την κλάση της, αρχικά ισοφαρίζοντας σε 4-4 με μπρέικ και κάνοντας μετά το 4-5 απαντώντας σε όλες τις προσπάθειες της Σάκκαρη. Η 26χρονη Ελληνίδα τενίστρια βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να απαντήσει (5-5) και 6-6 για να οδηγηθεί σε τάι μπρέικ το παιχνίδι. Εκεί, η Αζαρένκα ήταν κυρίαρχη, πήρε διαφορά και έφτασε άνετα στην επικράτηση.

