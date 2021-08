Εύβοια φωτιά τώρα: Η βροχή φέρνει μια μικρή ελπίδα – Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Την “κόλαση” έζησαν στη βόρεια Εύβοια τόσο οι κάτοικοι, που είδαν τον τόπο τους να καταστρέφεται, όσο και οι πυροσβέστες, οι οποίοι με τη βοήθεια των ντόπιων έδωσαν μεγάλη μάχη να σώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες εκτάσεις και περιουσίες από τη μανία της πυρκαγιάς. Χαρακτηριστικές είναι οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν στη Γαλατσώνα, στο μέτωπο που έκαιγε ανάμεσα στην Αβγαριά. Το Open δημοσίευσε ένα αποκαλυπτικό βίντεο με τους διαλόγους που είχαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, στη μάχη τους με τις αναζωπυρώσεις. Στο ηχητικό ντοκουμέντο ακούγονται τα μηνύματα των πυροσβεστών και οι δραματικές τους εκκλήσεις προς το Κέντρο Επιχειρήσεων. Οι πυροσβέστες καλούσαν σε ενισχύσεις και ζητούν εναέρια μέσα, για να μην καεί το χωριό Γαλατσώνα, όπου και δόθηκε ο μεγαλύτερος αγώνας, καθώς οι φλόγες έφτασαν σε τρομακτικά ύψη.

«Εχουμε πρόβλημα στο χωριό Γαλατσώνα, να γίνει ρίψη πάνω από το χωριό μήπως και το σώσουμε», ακούγεται στο ηχητικό -μεταξύ άλλων- και στη συνέχεια ο ίδιος πυροσβέστης λέει: «Κατέβα κάτω να βάλεις νερό. Βγαίνεις πάλι στην ίδια θέση, θα μας καεί η Γαλατσώνα».

Χιλιάδες στρέμματα καμένης γης, περιουσίες που έγιναν στάχτη και έναν κατεστραμμένο φυσικό πλούτο. Αυτά άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Βόρεια Εύβοια.

Όπως αποτυπώνεται και σε δορυφορικές φωτογραφίες, το μέγεθος της καταστροφής είναι τεράστιο, ενώ τα καμμένα στρέμματα υπολογίζονται σε πάνω από 500.000.

Δείτε τις φωτογραφίες της Βόρειας Εύβοιας όπως αυτή φαινόταν στις 2 Αυγούστου και σήμερα:

Before and after images of the huge forest fire of #Evia, Greece from August 2nd and today. A burn scar of approx. 50,000 hectares 🥲 #GreeceFires pic.twitter.com/dbuo9DgzLy

— Zoom Earth (@zoom_earth) August 11, 2021