Κραυγή ηλικιωμένης Εύβοια: Θόλωσε το μυαλό μου, λέει η γυναίκα που καθήλωσε τον κόσμο

Με μια κίνηση του χεριού της, με τα μάτια κλειστά και το στόμα ανοιχτό, αποτύπωσε τον πόνο και την απόγνωση που ένιωθε, τη στιγμή που άφηνε πίσω το σπίτι της, στις Γούβες της Εύβοιας καθώς η πύρινη λαίλαπα πλησίαζε. Η κυρία Παναγιώτα Νουμίδη στα 81 της χρόνια καθήλωσε και η απόγνωσή της, όπως αποτυπώθηκε στον φακό, έκανε τον γύρο του κόσμου. Οι φωτογραφίες της έγιναν πρωτοσέλιδο ακόμα και σε μεγάλα διεθνή μέσα. «Θόλωσε το μυαλό μου δεν ήξερα τι να κάνω για αυτό φώναζα, για να με ακούσουν. Εκείνη την ώρα ήμουν εκτός εαυτού. Φώναζα απελπισμένη και με την υπέρταση έπεσα κάτω και με πήρε η αστυνομία και με πήγε στο κέντρο υγείας», είπε η ίδια στην κάμερα του ΑΝΤ1, για τη στιγμή που οι φλόγες έφταναν στο χωριό και η ίδια μαζί με άλλους αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι της.

Ritsopi Panayiota, 81, reacts to the fire reaching her home in the village of Gouves in #Evia.

📷 Konstantinos Tsakalidis #Greece #Εύβοια #πυρκαγια_Ευβοια #φωτια_ευβοια #ΠυρκαγιαΕυβοια #φωτια #opentv #Ιστιαια pic.twitter.com/qMLe6Ni32j

— Areti Kalogerogianni (@1Aretikalo) August 9, 2021