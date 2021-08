Επικεφαλής Ρουμάνος πυροσβέστης – Ελλάδα: Φτάνει με τα Fake News!

Στην αποκατάσταση της αλήθειας προχωρά ο επικεφαλής της ομάδας των Ρουμάνων πυροσβεστών, που βρέθηκε στην Ελλάδα για να βοηθήσει στην κατάσβεση των καταστροφικών πυρκαγιών, όσον αφορά δημοσιεύματα τα οποία τον παρουσίαζαν να λέει πως «η φωτιά μπορούσε να σβήσει σε μία μέρα, αλλά σαν κάποιος να μην ήθελε». Με επιστολή του προς τον υφυπουργό αλλά και τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά και Βασίλη Παπαγεωργίου, αντίστοιχα, ο Ρουμάνος πυροσβέστης εκφράζει την λύπη του για τα λάθος μηνύματα που δόθηκαν από δημοσίευμα του militaire.gr τονίζοντας πως πρόκειται για «τεράστιο ψέμα». Όπως λέει δε, κάτι τέτοιο επηρεάζει την καλή συνεργασία και τις κοινές προσπάθειες για να ελεγχθούν οι φωτιές.

Όλα ξεκίνησαν από συνέντευξη που έδωσε ο επικεφαλής της ομάδας μαζί με συναδέλφους του σε κρατικό δίκτυο της Ρουμανίας, οι δηλώσεις των οποίων, όπως ο ίδιος λέει στην επιστολή του, δεν έχουν καμία σχέση με όλα όσα είπαν. Μάλιστα σημειώνει πως κατά την διάρκεια της συνέντευξης συνοδευόταν από τουλάχιστον δύο επιχειρησιακούς αξιωματικούς οι οποίοι μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι όσα έχουν γραφτεί στον ελληνικό Τύπο δεν ισχύουν.

Στην συνέχεια ο επικεφαλής πυροσβέστης αποδομεί ένα προς ένα τα όσα γράφει στο κείμενό του το militaire.gr και αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Εγώ και οι συνάδελφοί μου δεν είπαμε πως οι φωτιές που αναπτύχθηκαν στα σημεία που επιχειρούσαμε υπό τις οδηγίες του Έλληνα επικεφαλής μπορούν να σβηστούν σε μία ημέρα. Επιχειρούσαμε στην περιοχή ανάμεσα στο Σπαθάρι και στα Καλύβια στην Εύβοια προκειμένου να κρατήσουμε την γραμμή για τον έλεγχο της φωτιάς.

Η μονάδα μας έχει πολύ καλή συνεργασία με τους Έλληνες πυροσβέστες όπως και με τις τοπικές αρχές, τονίζοντας κάτι τέτοιο όποτε έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε. Κατά την διάρκεια των κοινών μας επιχειρήσεων στο πεδίο, πάντα παρατηρούσαμε την αφοσίωσή τους στην μάχη ενάντια στις δασικές πυρκαγιές, έτσι δεν είπαμε ποτέ ότι προσπαθούν να σβήσουν την φωτιά».

Ο Ρουμάνος πυροσβέστης συνεχίζει λέγοντας πως «Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τις ελληνικές αρχές και τους Έλληνες πυροσβέστες στις δύσκολες αυτές στιγμές που αντιμετωπίζουν. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αφορά στην αλληλεγγύη και βοηθά πληττόμενες χώρες σε δύσκολες στιγμές. Αυτή ήταν μία από τις αρχές πάνω στις οποίες όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνήσαμε στην τελευταία τηλεδιάσκεψη με τον αξιωματικό από το Κέντρο Έκτακτης Ανταπόκρισης και Συντονισμού από τις Βρυξέλλες. Η αποστολή μας είναι να καταστείλουμε και να σβήσουμε τις δασικές πυρκαγιές, χωρίς να έχουμε αρμοδιότητες όσον αφορά την πρόληψη πυρκαγιών».

Έναν ακόμα μύθο τον οποίο καταρρίπτει ο Ρουμάνος πυροσβέστης στην επιστολή του προς τον Νίκο Χαρδαλιά, αφορά σε αναρτήσεις στο Facebook οι οποίες διαδόθηκαν και έλεγαν πως θα μπορούσε η φωτιά να σβηστεί με φωτιά. Όπως ο ίδιος λέει, πρόκειται για ένα μεγάλο ψέμα.

«Χρησιμοποιούμε παρόμοιες μεθόδους με την Ελλάδα όταν σβήνουμε φωτιές στην Ρουμανία και η μέθοδος ‘φωτιά με φωτιά’ χρησιμοποιείται στην χώρα μας μόνο σαν έσχατο μέτρο και σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις δεν προτείνεται».

Ολόκληρη η επιστολή του Ρουμάνου πυροσβέστη στα αγγλικά:

Dear mister deputy minister/secretary general,

I would like to express my deepest regrets about the wrong message that came out of the article realized by the Militaire.gr website and posted in the 10th of August 2021, at 20:13.

I assure you of my whole availability in dismounting this huge lie that is affecting our great collaboration and our joint efforts to suppress the fires, for which we were requested trough the EU Civil Protection Mechanism.

The written article has nothing in common to what me and my colleagues stated. When giving an interview (video, voice, short notices) I was accompanied at least by one of my two cell management officers (operations officer and liaison officer), who can confirm that nothing mentioned in that article fits to what we declared.

We have never been in contact and never gave interviews to anybody representing the Militaire.gr website.

In addition, I would like to dismiss the article point by point, as following:

Me and my colleagues didn’t stated that the forest fires developed in the region where we were operating, under the guidance of our greek liaison officer designated for our module, can be extinguished in one day. We are operating in the area between Spathari and Kalivia located in Evia island, in order to maintain the line for suppressing the fire.

Our module has a very good collaboration with the greek firefighters, as well as with the local authorities, stating this idea each time we had the opportunity to do it. In the time when we worked together in the field we always noticed their devotion and commitment for fighting against the forest fires, so we could have never stated that they weren’t trying to put out the fire.

We are here to support the greek authorities and greek firefighters in this tough moments they are facing. EU Civil Protection Mechanism is about solidarity and helping affected countries in challenging times. That was one of the principles on which all participants agreed in the last videoconference with the Emergency Response Coordination Centre liaison officer, from Brussels.

Our mission is to suppress and extinguish forest fires, not having competence regarding fire prevention.

As for some posts coming from Facebook that states we ask ”why you don’t put up a fire by fire?”, it is also a big lie. We use similar methods to extinguish forestfires in Romania like the greek firefighters, this method ”fire by fire” is used in our country as a very last option and in almost all cases it is not recommended.

Media coverage from Romania are available for you at any time.

In the hope that our point of view will confirm the honest position of Romanian firefighters in relation to the joint and sustained effort of all forces engaged in managing this difficult situation for the host country, we assure you of our full support and appreciation for the professionalism you show.