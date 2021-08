Τσιτσιπάς-Rogers Cup: Προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του National Bank Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του National Bank Open του Rogers Cup στο Τορόντο του Καναδά. Ο Έλληνας Νο 3 στον κόσμο, επικράτησε με 2-1 σετ ( 6-3, 6-7(13), 6-1 σε 2 ώρες και 34 λεπτά) του Γάλλου Ούγκο Ουμπέρ και… πήρε πίσω το αίμα του για τον αποκλεισμό του στον 3ο γύρο του τουρνουά τένις των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο.

Ο Τσιτσιπάς βρίσκεται πλέον στους «16» της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει το νικητή του αγώνα μεταξύ Ασλάν Καράτσεφ και Κάρεν Χατσάνοφ. Με αυτό τον τρόπο ο Τσιτσιπάς πήρε μια άυτπη ρεβάνς, για τον αποκλεισμό από τον τρίτο γύρο στο μονό ανδρών, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Στο πρώτο σετ, ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε το break στο όγδοο game (εώς εκείνο το game οι δύο αθλητές διατηρούσαν τα σερβίς τους) και εν συνεχεία κατέκτησε το σετ στο σερβίς του (6-3).

Το δεύτερο σετ οδηγήθηκε σε tie break, το οποίο διήρκησε 23 λεπτά, στο οποίο ο Τσιτσιπάς πέταξε στα σκουπίδια πέντε match point και εντέλει το έχασε με 7-6 γκέιμ.

Στο τρίτο σετ περιόρισε σε παθητικό ρόλο τον Ουμπέρ, ο οποίος περιορίστηκε μόνο στο να μειώσει σε 5-1 στο έκτο game. Ο Τσιτσιπάς κατέκτησε το έβδομο game, κάνοντας το 6-1 και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο.

