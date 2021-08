Μπιμπίλας καταγγελίες συνέντευξη: Οι καταγγελίες στο θέατρο και τα επαγγελματικά του σχέδια

Ο Σπύρος Μπιμπίλας σε μία συνέντευξη εφ΄όλης της μίλησε για όλους και για όλα. Ο πρόεδρος του ΣΕΗ δεν έχει μάθει να χαϊδεύει αφτιά και σίγουρα είναι ο πλέον κατάλληλος για να μιλήσει για όσα φοβερά και τρομερά έχουν συμβεί στον κόσμο του θεάτρου μετά τη «βροχή» καταγγελιών για κακοποιητικές συμπεριφορές, απόπειρες βιασμών ή βιασμούς από μεγάλα ονόματα του καλλιτεχνικού χώρου.

Το παιδί που επισκεπτόταν τους κινηματογράφους του Πασαλιμανίου τη δεκαετία του ’60 και ονειρευόταν να δει μια μέρα τον εαυτό του στη μεγά­λη οθόνη, κατάφερε αναμφίβολα να αφήσει τη σφραγίδα του στην υπο­κριτική. Με το ταλέντο, την οξυδέρκεια και την αστείρευτη ενέργειά του, έγραψε και συνεχίζει να γράφει ιστορία στο θέατρο, στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, μεγαλώνοντας μέσα από τις μεταγλωττίσεις γενιές και γενιές παιδιών.Ο Σπύρος Μπιμπίλας σε μια κατάθεση ψυχής άνοιξε την καρδιά του στο «Χάι» και μίλησε για όλους και για όλα.

Είσαι υπέρ του εμβολίου;

Το έχω κάνει και είμαι πάντα υπέρ της επιστήμης. Δεν πιστεύω καμία δεισιδαιμονία, καμία τάση προς εκφοβισμό. Φέτος έκανα τέσσερα εμβόλια. Της γρίπης, του πνευμονιόκοκου, του έρπητα ζωστήρα, ναι του κοροναϊού. Δεν έχω πάθει απολύτως τίποτα.

Τι ετοιμάζεις επαγγελματικά την περίοδο αυτή;

Τον χειμώνα ενδέχεται να είμαι στην παράσταση για τη ζωή της Ρόζας Εσκενάζυ μαζί με τη Νικολέτα Βλαβιανού. Όσον αφορά την τηλεόραση, θα πραγματοποιήσω μεγάλες guest εμφανίσεις στη σειρά «Έτερος Εγώ», στις «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη και στο σίριαλ «Σε αγαπώ μεν αλλά».

Επιπλέον, θα είμαι στις ταινίες «Πέντε» του Βασίλη Τσικάρα, «Ο Καπετάν Μιχάλης», ενώ θα βγουν στις αίθουσες «Το κλαδί στη φωτιά», το «Λούγκερ» και το «Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο», που ουσιαστικά είναι το «Ρόδα τσάντα και κοπάνα No 5». Επίσης μου έγινε πρόταση να πάρω μέρος στο «Just the 2 of us», αλλά ακόμη το συζητάμε.

Δημιουργική περίοδος ξεκινάει για σένα…

Ακόμη και την περίοδο του αυστηρού lockdown, είχα δουλειά. Τον τελευταίο καιρό κάνω πολλά cd παραμυθιών για μικρά παιδιά. Έκανα το «Φεγγαράκι μου λυπημένο» της Γεωργίας Ηλιου, το οποίο είναι ένα παραμύθι για τα παιδιά που έχουν ΔΕΠΥ. Επίσης έκανα τον «Μικρό Μάγο Aggu» που είναι ο πρώτος Έλληνας ήρωας στο youtube, ο οποίος μεταγλωτίστηκε στα Αγγλικά. Επίσης με τον εκδοτικό οίκο Χατζηλάκο κάνω και άλλα παραμύθια.

Στην καραντίνα βρέθηκες στο προσκήνιο με όσα έγιναν γύρω από τις καταγγελίες στο θέατρο…

Ό,τι και αν γινόταν, ήμουν στη μέση εγώ (γέλια). Δεν έχει τύχει ποτέ σε κάποιον άνθρωπο κάτι τέτοιο. Να είσαι πρόεδρος του σωματείου και του ΤΑΣΕΗ και από την άλλη εμπλεκόμενος σε καταθέσεις για ανθρώπους που κατηγορούνται. Παράλληλα να σου πετούν λάσπη άνθρωποι που δεν περιμένεις.

Ποτέ δεν περίμενα ότι θα γίνει μια επίθεση στο πρόσωπό μου τόσο αναίτια, αλλά το αντιμετώπισα με τέτοια ψυχραιμία, που κέρδισα πάρα πολύ από αυτό.

Υπήρχαν βράδια που έχασες τον ύπνο σου;

Υπήρχαν βράδια που στενοχωριόμουν όχι για την επίθεση που μου έγινε, αλλά για το χάλι στο οποίο βρισκόμαστε σαν κοινωνία. Το δικό μου θέμα ούτε με άγγιξε, αλλά ένιωσα συγκίνηση από την πολύ μεγάλη αγάπη, συμπαράσταση και του κλάδου μας αλλά και του κόσμου. Περπατάω στον δρόμο και με φιλάνε άνθρωποι, μου λένε ότι με λατρεύουν.

Αισθάνθηκες δικαιωμένος από την αγάπη αυτή;

Δεν χρειαζόμουν δικαίωση, γιατί όσον αφορά το άτομό μου ξέρω ποιος είμαι. Μου άρεσε ότι ακόμη και αυτοί που με στηλίτευαν, τώρα παριστάνουν τους επιστήθιους φίλους μου. Από μέσα μου όμως γελάω, το διασκεδάζω.

Πολλοί είπαν ότι πήρες το αίμα σου πίσω, γιατί άνθρωποι που μέχρι πρότινος ήταν πρωταγωνιστές, σε αντιμετώπιζαν πιο υποτιμητικά και τώρα το μέλλον τους κρινόταν από σένα.

Αυτό είναι μια αλήθεια… Κάποιοι πραγματικά με θεωρούσαν πιο εύκολο στόχο, αλλά κατάλαβαν ότι όλο αυτό ήταν της φαντασίας τους. Έτσι τα πράγματα ήρθαν στη θέση τους.