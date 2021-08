Εύβοια Ιστιαία – φωτιά τώρα: Κρίσιμη η κατάσταση, δραματικές εκκλήσεις

Τα αεροπλάνα και οι τόνοι νερού που πέφτουν τις τελευταίες ώρες πάνω από κρίσιμα μέτωπα της Εύβοιας έδωσαν τη λύση σε όλο το νυχτερινό θρίλερ και παράλληλα μια ανάσα σε πυροσβέστες, εθελοντές και μηχανήματα που δουλεύουν μέρες τώρα ακατάπαυστα. Η νυχτερινή μάχη στο Σπαθάρι, τα Καλύβια, και τον Κάκαβο πήρε πριν λίγο μία εντελώς διαφορετική τροπή όταν το ρωσικό Β 200 και τα ελικόπτερα έφτασαν πάνω από τα χωριά και έριξαν νερό. Οι φλόγες δεν πρόλαβαν να εγκλωβίσουν πυροσβέστες και κατοίκους που βρίσκονταν μέσα στα χωριά για να τα υπερασπιστούν και οι οποίοι δεν έφυγαν από κει παρά τις εκκλήσεις που γινόταν όλη τη νύχτα και χθες το απόγευμα.

Αυτή την ώρα το μέτωπο που κινείται προς τη νότια πλευρά είναι έξω από τα χωριά χωρίς να απειλεί άμεσα κατοικημένες περιοχές. «Τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα. Θέλουμε να κρατήσουμε τα μεγάλα μέτωπα. Να μην περάσουν το Καντήλι» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Περιφερειάρχης Στερεάς Φάνης Σπανός. Το Καντήλι είναι ένα παλιό Λατομείο που με τις εξορύξεις και τους γύρω δρόμους λειτουργεί σαν αντιπυρική ζώνη για το πέρασμα της φωτιάς από την Βόρεια στην Κεντρική Εύβοια.

Αντίθετα το δυτικό μέτωπο, δηλαδή αυτό που αναπτύχθηκε μετά το Δρυμώνα και πήρε κατεύθυνση προς την Ιστιαία, το ξημέρωμα οι πυροσβέστες, οι κάτοικοι της περιοχής, αλλά και τα χωματουργικά μηχανήματα της Περιφέρειας και του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού με τις αντιπυρικές ζώνες δίνουν πραγματική μάχη να κρατήσουν τη φωτιά έξω από το χωριό Σήμια που το έχουν κυκλώσει οι φλόγες, ενώ παράλληλα άρχισαν εκεί να επιχειρούν αεροσκάφη και ελικόπτερα. Την ίδια στιγμή διάφορες εστίες στην Κοκκινομηλιά, το Μαρούλι, τις Μηλιές, τον Κρυονερίτη και τις Αγδίνες αναζωπυρώθηκαν δημιούργησαν νέα μέτωπα και χωματουργικά μηχανήματα των δήμων μαζί με πυροσβέστες και εθελοντές δίνουν μία πραγματική μάχη με τη βοήθεια και των εναέριων μέσων.

«Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Χρειάζεται ακόμη πάρα πολλή προσπάθεια» τονίζει στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο κ. Σπανός και συνεχίζει «χρειαζόμαστε ενίσχυση των δυνάμεων. Μόνο με χωματουργικά και σκαπτικά μηχανήματα δεν σβήνει η φωτιά. Έχει προκληθεί μία τεράστια καταστροφή. Πάνω από 300 χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτες».

Ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, καταγγέλλει πως μέχρι τις 8 το πρωί του Σαββάτου δεν πέταξαν στην περιοχή εναέρια μέσα και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να φτάσει η φωτιά στη Χαλκίδα. «Έχουμε καταστραφεί ολοσχερώς. Έχουν καεί σπίτια, έχουν καεί επιχειρήσεις. Η φωτιά δεν σταματάει πουθενά, δεν έχουμε καμία βοήθεια. Οι πυροσβέστες μαζί με εθελοντές προσπαθούσαν να σβήσουν τα σπίτια. Συνεχίζουμε για έκτη μέρα. Το μέτωπο τώρα καίει στο χωριό Σπαθάρι. Από το πρώι προσπαθούμε να φέρουμε τον κόσμο στα σπίτια τους να σβήσουν τις εστίες, γιατί όταν λείπει ο κόσμος η φωτιά μπορεί να κάψει περισσότερα σπίτια. Χρειάζονται πολλά χέρια, γιατί δεν υπάρχει βοήθεια από εναέρια και επίγεια μέσα».

Ο Δήμος ξεκινάει διανομή σε όλες τις κοινότητες, γιατί δεν υπάρχει νερό και ρεύμα. Το δίκτυο έχει καταστραφεί. «Μέχρι τις 8 το πρωί δεν είχε πετάξει κανένα εναέριο μέσα. Στο Σπαθάρι δεν υπάρχει τίποτα, ούτε νερό, ούτε ρεύμα. Οι άνθρωποι είναι σε ψυχολογικό σοκ. Υπάρχει κλίμα οδύνης, θλίψης, οργής, απελπισίας και καμία ελπίδα για το μέλλον», ξέσπασε ο δήμαρχος. «Δεν υπήρχε καμία βελτίωση στην προσπάθεια αναχαίτισης των πύρινων μετώπων, γιατί τα εναέρια μέσα και τα επίγεια που είχαμε δεν κάνανε ούτε για μικροφωτιές. Εάν δεν ανακοπεί το πύρινο μέτωπο στο Σπαθάρι, η φωτιά θα φτάσει στην Χαλκίδα. Θα καεί και η Χαλκίδα όπως πάνε αυτοί».

🇬🇷 🟥 +++ Video from the boat evacuating people from Evia while fire is burning the village #Πυρκαγια #φωτια #φωτιες #Greecewildfires #GreeceFirespic.twitter.com/KN56Mg2JRM

— igandean (@igandean) August 6, 2021