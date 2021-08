Εύβοια φωτιά – Λίμνη: Δραματικές οι εικόνες από το φέρι μποτ της διαφυγής

Η φωτιά στην Εύβοια συνεχίζει να κατασπαράζει δάσος, αλλά και περιουσίες στο χωριό Λίμνη, το οποίο και εκκενώθηκε νωρίτερα δια θαλάσσης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα Σαββάτου, το μέτωπο στη Λίμνη της Εύβοιας, σταμάτησε μόνο όταν έφτασε στη θάλασσα. Εικόνες από το νησί, όπως τις μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, στα οποία φαίνεται πως η φωτιά πλησίασε και έκαιγε το πρώτο σπίτι στο χωριό της Λίμνης Ευβοίας. Στο ίδιο βίντεο μπορείτε να δείτε πως ένα φέρι μποτ αναμένει στην παραλία προκειμένου να βοηθήσει στην εκκένωση τυχόν κατοίκων που παραμένουν στο σημείο. Oι εικόνες των κατοίκων του χωριού να μπαίνουν στα καράβια για να αναχωρήσουν προς την Αιδηψό ήταν πραγματικά αποκαρδιωτικές το βράδυ της Παρασκευής.

In pictures: Wildfires force thousands of people to flee Greece's Limni by land and sea, as the blazes rage uncontrolled through the country for yet another day pic.twitter.com/uBfhwRfKDV

— TRT World Now (@TRTWorldNow) August 7, 2021