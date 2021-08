Πυροσβέστες Ισραήλ – Ελλάδα: Έρχεται ομάδα να συνδράμει στην κατάσβεση

Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στις περιοχές που τυλίχθηκαν από την πύρινη κόλαση: Αττική, Εύβοια, Ηλεία και Μεσσηνία. Τα πύρινα μέτωπα βρίσκονται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη απειλώντας οικισμούς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να περιορίσουν τη λαίλαπα ωστόσο η μάχη είναι άνιση. Το Ισραήλ παρακολουθεί την κατάσταση στην Ελλάδα και δε μένει άπραγο. Στέλνει ομάδα πυροσβεστών από το στη χώρα μας, για να συμμετάσχει στις προσπάθειες κατάσβεσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ισραηλινής πρεσβείας η ομάδα απαρτίζεται από 16 πυροσβέστες και έρχεται στη χώρα μας για να συμμετάσχει άμεσα στις προσπάθειες, υπό τον συντονισμό του Πυροσβεστικού Σώματος για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Η αποστολή της ισραηλινής αντιπροσωπείας ανταποκρίνεται στο αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης προς την ισραηλινή, μέσω του πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα και συμβολίζει τις καλές σχέσεις και τη φιλία μεταξύ των δύο χωρών και λαών.

1/7 #Israel sent to #Greece a firefighting team to assist in combatting #fires. An Israeli firefighter team is on its way to Greece to assist local authorities in battling the raging fires across the country as well as the south #Mediterranean region and Israel. pic.twitter.com/te0hWQazws

— Israel in Greece (@IsraelinGreece) August 6, 2021