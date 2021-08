Γάλλοι πυροσβέστες Αθήνα: Στη “μάχη” με τις φλόγες δίπλα στους Έλληνες

Σε ελληνικό έδαφος προκειμένου να συνδράμουν στην μάχη ενάντια στις πυρκαγιές βρίσκονται οι 83 Γάλλοι πυροσβέστες οι οποίοι εστάλησαν από την Γαλλία. Λίγα λεπτά πριν από τη 1 τα ξημερώματα, ο επίσημος λογαριασμός της Πολιτικής Προστασίας στο twitter, ανάρτησε φωτογραφία με τους 83 Γάλλους πυροσβέστες που έφτασαν στη χώρα μας στα πλαίσια της ενεργοποίησης του ευρωπαϊκού μηχανισμού. «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Γαλλία για την αποστολή 2 καναντέρ και 83 πυροσβεστών μετά την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ από την Ελλάδα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δασικές πυρκαφιές – Έμπρακτη αλληλεγγύη!».

Κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται βοήθεια και ακόμη δύο αεροσκάφη καναντέρ από τη Γαλλία, καθώς και βοήθεια από άλλες έξι χώρες που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα που υπέβαλε η Ελλάδα. Την άφιξη της αποστολής κοινοποίησε στο Twitter και η γαλλική πρεσβεία στην Αθήνα με την ένδειξη: «Άφιξη 83 πυροσβεστών στην Ελλάδα μετά την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών».

Σημειώνεται, ότι ήδη στην πυρκαγιά της Αττικής επιχειρούν 40 πυροσβέστες από την Κύπρο και δύο αεροσκάφη στην Κρήτη, ενώ ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό πού θα σταλούν οι 83 Γάλλοι και τα γαλλικά καναντέρ.

Επίσης, αναμένονται 112 πυροσβέστες με 23 οχήματα από τη Ρουμανία, 100 πυροσβέστες από τη Λιθουανία και πεζοπόρο τμήμα, 15 πυροσβέστες από το Ισραήλ, 2 αεροσκάφη από τη Σουηδία, ακόμη ένα καναντέρ από την Κροατία και 3 ελικόπτερα από την Ελβετία.

Σε συνέντευξή του στη DW ο Καρλ-Χάιντς Μπάνζε, πρόεδρος της Ένωσης Γερμανικής Πυροσβεστικής εξηγεί ότι αυτή την χρονική περίοδο η πυροσβεστική δεν έχει τη δυνατότητα και το δυναμικό να προσφέρει βοήθεια σε άλλες χώρες λόγω των πρόσφατων καταστροφικών πλημμυρών. «Ειδάλλως ισχύει ότι βοηθάμε κάθε χώρα», τονίζει ο Μπάνζε.

«Για παράδειγμα, ο Οργανισμός Πολιτικής Προστασίας THW βρίσκεται αυτήν την στιγμή στην Ιταλία και προσφέρει βοήθεια σε επίπεδο υποδομών. Κατά τα άλλα, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας παρακολουθεί σε ποιες χώρες γίνονται επιχειρήσεις (κατάσβεσης) και σε περίπτωση ανάγκης ζητά βοήθεια από χώρες που έχουν τη δυνατότητα να στείλουν», προσθέτει. Ο Καρλ-Χάιντς Μπάνζε πιστεύει πάντως ότι αν το φαινόμενο των ακραίων καιρικών φαινομένων, που οδηγούν στις καταστροφικές πυρκαγιές σε Ελλάδα, Ιταλία και Τουρκία, επαναλαμβάνεται, τότε θα δραστηριοποιούνται πολύ πιο συχνά στο εξωτερικό γερμανικές πυροσβεστικές δυνάμεις, τη στιγμή μάλιστα που η Γερμανία μαζί με την Αυστρία και το Νότιο Τιρόλο διαθέτουν το πιο πυκνό δίκτυο πυροσβεστών.

«Η ΕΕ έχει ήδη ρυθμίσει το κανονιστικό πλαίσιο για τέτοιες επιχειρήσεις, αλλά θα πρέπει να εφαρμοστεί στην πράξη. Θα πρέπει λοιπόν, να κάνουμε προετοιμασίες, να εκπαιδεύσουμε στελέχη. Διαθέτουμε γύρω στα εκατό στη Γερμανία, αλλά θα πρέπει να γίνουν περισσότερα. Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε και τους κανόνες που ισχύουν σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό, γιατί συχνά υπάρχει στενή συνεργασία με τον στρατό».

Οι πρόσφατες πλημμύρες στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία και τη Ρηνανία-Παλατινάτο ήταν μια από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία της πυροσβεστικής. Όσο για το πώς τέτοια ακραία γεγονότα, πανδημία, καύσωνας και πλημμύρες, επηρεάζουν τη δουλειά ενός Γερμανού πυροσβέστη, προτάσσει πως «τέτοια γεγονότα τη μεταβάλλουν ριζικά». «Ιδιαίτερα η καταστροφή με τις πλημμύρες μας επιβάρυνε πολύ. Πάνω από 30.000 πυροσβέστες συμμετείχαν στις επιχειρήσεις, ήταν μια επιβάρυνση».

Σχετικά με το μέχρι ποιο βαθμό μπορεί η πυροσβεστική να προετοιμαστεί για μια καταστροφή, ο επικεφαλής των Γερμανών πυροσβεστών σχολιάζει πως «στην πανδημία για παράδειγμα δεν υπήρχε προετοιμασία, ολόκληρη η Γερμανία δεν ήταν προετοιμασμένη».

«Δεν υπήρχε στο ραντάρ. Σε πλημμύρες ή σε καταιγίδες είμαστε φυσικά πιο καλά προετοιμασμένοι, διότι έχουμε αντιμετωπίσει συχνά τέτοια φαινόμενα. Ίσως θα πρέπει να βελτιώσουμε το τεχνικό κομμάτι. Το διαπιστώσαμε τα τελευταία χρόνια στις δασικές πυρκαγιές στο Βρανδεμβούργο και το Μεκλεμβούργο-Πομερανία.Με τα βαριά μας οχήματα μέχρι 18 τόνων μπορούμε να κάνουμε μεγάλες διαδρομές, αλλά όχι σε αμμώδες έδαφος. Χρειαζόμαστε πιο ελαφρά για ανώμαλους δρόμους».

Βαθιά συγκίνηση από τα μηνύματα και την αλληλεγγύη της Αιγύπτου, της Αρμενίας, του Βελγίου, της Γαλλίας, της Γεωργίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ιορδανίας, του Ισραήλ, της Ισπανίας, της Κροατίας, της Κύπρου, του Λιβάνου, της Λιθουανίας, της Ουκρανίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Ρωσίας, της Σουηδίας, της Τουρκίας και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για τις πυρκαγιές, εκφράζει μέσω Twitter ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Εξίσου, εκφράζει απέραντη ευγνωμοσύνη σε όλους εκείνους που παρέχουν υποστήριξη στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Deeply moved by the thoughtful messages & gestures of solidarity from 🇪🇬🇦🇲🇧🇪🇫🇷🇬🇪🇪🇺🇺🇸🇯🇴🇮🇱🇪🇸🇭🇷🇨🇾🇱🇧🇱🇹🇺🇦🇵🇱🇷🇴🇷🇺🇸🇪🇹🇷 & ΗΑ Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew @EcuPatriarch.

Our utmost gratitude to all those providing support to #Greece in battling wildfires.

— Nikos Dendias (@NikosDendias) August 6, 2021