Λιοντάρια έφαγαν παιδιά: Τραγωδία στην Τανζανία

Τραγικό θάνατο βρήκαν τρία μικρά παιδιά σήμερα Πέμπτη 5/8 στην Τανζανία, κοντά στο φυσικό καταφύγιο του Νγκορονγκόρο, από επίθεση λιονταριών την ώρα που προσπαθούσαν να βρουν ζώα που είχαν χαθεί από ένα κοπάδι. Η φρικτή αυτή είδηση έγινε γνωστή από τις τοπικές Αρχές και κάνει ήδη το γύρο του κόσμου. Τα παιδιά ηλικίας 9 έως 11 ετών, επέστρεφαν από το σχολείο και μπήκαν σε ένα δάσος κοντά στην προστατευόμενη περιοχή Νγκορονγκόρο, αναζητώντας τα ζώα, εξήγησε ο Τζάστιν Μασέτζο, ο αρχηγός της Αστυνομίας της Αρούσα.

«Σε εκείνη την περιοχή λιοντάρια τους επιτέθηκαν και σκότωσαν τρία παιδιά, ενώ τραυμάτισαν ακόμη ένα», συμπλήρωσε. Το Νγκορονγκόρο, που βρίσκεται στη βόρεια Τανζανία, ένας κρατήρας παγκοσμίως γνωστός για τα τοπία του και την άγρια πανίδα του, εντάσσεται στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της Ουνέσκο.

In Tanzania, three children have been killed by lions as they had gone to look for missing cattle in Ngorongoro wildlife reserve. pic.twitter.com/22uzfK4Cgs

