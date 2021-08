Κιμ Γιονγκ Ουν κιλά: Πιο αδύνατος από ποτέ ο πρόεδρος της Βόρειας Κορέας

Ερωτήματα και προβληματισμό προκαλούν οι εικόνες του όλο και πιο αδυνατισμένου αμφιλεγόμενου προέδρου της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν. Σε νέο βίντεο το οποίο προβλήθηκε στην ελεγχόμενη από το Καθεστώς κρατική τηλεόραση ο Ουν παρουσιάστηκε να χαιρετά ένα πλήθος εξαιρετικά ενθουσιωδών στρατιωτικών αξιωματικών, φανερά εξασθενημένος και αδυνατισμένος συγκριτικά με το πρόσφατο παρελθόν. Τα αυστηρά ελεγχόμενα κρατικά μέσα ενημέρωσης στις 25 Ιουνίου παρέθεσαν έναν άγνωστο κάτοικο της Πιονγκγιάνγκ να λέει ότι όλοι στη Βόρεια Κορέα “λύγισαν” όταν είδαν τις εικόνες του αισθητά πιο αδύνατου Κιμ.

Οι αναλυτές λένε ότι οι παρατηρήσεις έδειξαν ότι οι αρχές επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν την αλλαγή στο βάρος του Κιμ για να ενισχύσουν την πίστη στο καθεστώς σε απελπιστικούς καιρούς πείνας. Ταυτόχρονα, η υγεία του Κιμ παρακολουθείται από καιρό διεθνώς, καθώς ο τυχόν αιφνίδιος θάνατός του θα εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη διαδοχή και τη σταθερότητα. Γνωστός ως βαρύς καπνιστής, ο ηγέτης ήταν παχύσαρκος, με το βάρος του να φαινόταν να αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο το τελευταίο διάστημα φαινόταν αισθητά λιγότερο υπέρβαρος στις εικόνες των μέσων ενημέρωσης που δημοσιεύθηκαν από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA της Πιονγκγιάνγκ και στην κρατική τηλεόραση.

Kim Jong Un looking the business as ever. 1950s matinee idol look. He should launch his own fashion label…#kim 🚀 pic.twitter.com/llc3VhddDt

— stephen voce (@kernalsandez) April 24, 2019