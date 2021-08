Φωτιές στην Τουρκία τώρα: Αποδοκίμασαν τον Τσαβούσογλου, ο Ερντογάν πετάει… τσάι

Στη δίνη των πυρκαγιών η Τουρκία τις τελευταίες ημέρες, με πάνω από 100 φωτιές να έχουν ξεσπασει την τελευταία εβδομάδα σε όλη τη νότια και τη δυτική Τουρκία, σύμφωνα με το Reuters. Ο υπουργός Γεωργίας και Δασοκομίας Μπεκίρ Πακντεμιρλί δήλωσε χθες ότι τις τελευταίες τέσσερις ημέρες εκδηλώθηκαν συνολικά 101 πυρκαγιές, εκ των οποίων 91 ήταν υπό έλεγχο. Η έντονη ζέστη και οι δυνατοί άνεμοι, για πολλούς ευθύνονται για τις τεράστιες πυρκαγιές που κατακαίνε τη γείτονα.

Dostlarım Marmaris'te yangın BİTMEDİ, hala devam ediyor. Sanki her şey bitmiş sıra fidan dikmeye gelmiş gibi davranmayalım. Öncelik yılların yetişmiş ağaçlarını kurtarmak, yangını bitirmek. Biliyorum çaresizce bir şey yapmak istiyor herkes. Ama oradaki insanlar öfkeleniyor. pic.twitter.com/GPIHwYSrdH — Emin Çapa (@ecapa_aklinizi) July 31, 2021

Ο αριθμός των νεκρών από τις φωτιές στην Τουρκία αυξήθηκε σε έξι το Σάββατο, καθώς δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τις προσπάθειες να σβήσουν τη φωτιά στο Manavgat. Σύμφωνα με τη Daily Sabah οι πέντε από τους έξι έχασαν τη ζωή τους στο Manavgat ενώ υπάρχει και ένας νεκρός στη Μαρμαρίδα. Και οι δύο πόλεις βρίσκονται στις μεσογειακές ακτές της Τουρκίας και αποτελούν τουριστικούς προορισμούς.

Ο υπουργός Υγείας Fahrettin Koca δήλωσε ότι 400 άτομα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στο Manavgat χρειάστηκε να νοσηλευτούν, όλοι τους όμως έχουν πάρει τώρα εξιτήριο, ενώ 10 άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Στη Μαρμαρίδα, 159 άτομα χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο, ενώ ένα άτομο νοσηλεύεται ακόμη.

Την ίδια ώρα χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

Ο καπνός από τις φωτιές στη δυτική και στη νότια Τουρκία, μάλιστα, έφθασε στο νησί της Κύπρου, 150 χλμ. μακριά, όπως φάνηκε από τις δορυφορικές εικόνες Οι πυρκαγιές σε όλη την Τουρκία από την Τετάρτη έχουν κάψει δάση και οικισμούς, ενώ ανάγκασαν χωριά και τουριστικούς προορισμούς να εκκενωθούν. Σε εξέλιξη βρίσκονταν μέχρι χθες φωτιές στις επαρχίες της Αττάλειας, της Μερσίνας και της δυτικής παράκτιας επαρχίας Μούγλα, συμπεριλαμβανομένης εκείνης στο Αλικαρνασσό που ξέσπασε χθες και της κεντρικής επαρχίας Ουσάκ, δήλωσε χθες ο Πακτεμιρλί.

Ορισμένες κατοικημένες περιοχές και ξενοδοχεία εκκενώθηκαν. Χθες, όπως αναφέρει η Dailysabah έγιναν εκκενώσεις ξενοδοχείων στην Αλικαρνασσό, με πανικόβλητους τουρίστες να σπεύσουν στις ακτές για να διασωθούν δια θαλάσσης. Μονάδες ακτοφυλακής ηγήθηκαν της επιχείρησης και οι αρχές ζήτησαν από ιδιωτικά σκάφη και γιοτ να βοηθήσουν στις προσπάθειες εκκένωσης από τη θάλασσα . Οι περιοχές που επλήγησαν από τη φωτιά σε πέντε επαρχίες κηρύχθηκαν ζώνες καταστροφής από την υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών και Καταστροφών της Τουρκίας.

Ο Ερντογάν πέταξε… τσάι

Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισκέφθηκε την περιοχή το Σάββατο. Ωστόσο αυτό που προκάλεσε ιδαίτερη αίσθηση αλλά και την οργή αρκετών πολιτών ήταν οι εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, όταν κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Μαρμαρίδα, ο Τούρκος πρόεδρος άρχισε να πετάει… τσάι στους πυρόπληκτους πολίτες, ενώ περνούσε με το προεδρικό λεωφορείο.

Μιλώντας από την πόλη Manavgat, ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι η τουρκική κυβέρνηση θα καλύψει τα ενοίκια για τους πληγέντες από τη φωτιά και θα ανοικοδομήσει τα σπίτια τους. Είπε ότι οι φόροι, η κοινωνική ασφάλιση και οι πληρωμές στις τράπεζες θα αναβληθούν για τους πληγέντες και θα προσφερθούν δάνεια στις μικρές επιχειρήσεις με μηδενικούς τόκους.

President Erdogan visits Marmaris, ravaged by wildfires, and chooses to throw out boxes of tea to locals as he drives by pic.twitter.com/xU5vsFw4wa — Mark Lowen (@marklowen) July 31, 2021

Να σημειωθεί ότι κατά την επίσκεψη Τσαβούσογλου στα καμμένα έγινε δέκτης αποδοκιμασιών.

Yıllardır iktidarı ilk defa bu kadar çaresiz….Halkı bu kadar cesaretli görüyorum, bakan bey ne yapacağını şaşırmış pic.twitter.com/Z52htdMmse — TÜRKİYE GERÇEKLERİ (@MstSelanik) July 29, 2021

Οι πυρκαγιές είναι συχνές στις περιοχές της Τουρκίας στη Μεσόγειο και το Αιγαίο κατά τους ξηρούς καλοκαιρινούς μήνες. Ο καύσωνας που χτυπά τη Μεσόγειο αυτή την περίοδο έχει προκαλέσει και άλλες πυρκαγιές, στην Ελλάδα και στην Ιταλία χθες όπου επίσης έγιναν εκκενώσεις περιοχών.

Η Τουρκία ωστόσο αφήνει υπόνοιες για εμπρησμό, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι πίσω από τις πυρκαγιές βρίσκονται και Κούρδοι μαχητές. Ο Ερντογάν δήλωσε το Σάββατο ότι οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο «δολιοφθοράς».

Not a scene from a horror movie, much much more frightening than that. This is one of 13 (so far) raging fires across Turkey. 😢😢😢 Marmaris, Southern Turkey. Marmaris #PrayForTurkeyWE#PrayForTurkey#TuerkiyeYanıyor #Turkeyisburning #turkiyeyaniyor #TürkiyeYanıyor pic.twitter.com/0f4PXMRkOJ — Asfandiyar Shah 🇵🇰 (@Asfandiyarshah1) July 30, 2021