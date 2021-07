Βραζιλία χιόνια – καλοκαίρι 2021: Ο καιρός τρελάθηκε για τα καλά!

Η Βραζιλία είναι από τα τελευταία μέρη στον πλανήτη που θα περίμενε κανείς να φτιάξει χιονάνθρωπο, αλλά για πρώτη φορά εδώ και 64 χρόνια δρόμοι δεκάδων πόλεων της λατινοαμερικανικής χώρας καλύφθηκαν από ένα στρώμα χιονιού. Ένα σφοδρό κύμα ψύχους προκάλεσε χιονοπτώσεις στη νότια Βραζιλία με το χιόνι να σωρεύεται στους δρόμους πόλεων ασυνήθιστων σε τέτοιο θέαμα, καθώς η τελευταία φορά που έπληξε μια χιονοθύελλα τη χώρα ήταν το 1957, όταν καταγράφηκαν 1,3 μ. χιονιού στην πολιτεία της Σάντα Καταρίνα. Τουλάχιστον 43 πόλεις σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Climatempo κατέγραψαν χιονοπτώσεις ή χιονόνερο – θέαμα που σκόρπισε χαρά σε πολλούς από τους κατοίκους μιας από τις χώρες του πλανήτη που έχουν πληγεί σφοδρότερα από την πανδημία.

In southern Brazil, snow fell in 13 cities, in some areas there was hail, on the street down to -8.❄️❄️❄️

It looks beautiful, but the death of coffee plantations from frosts will lead to an increase in world coffee prices. ☕📈 pic.twitter.com/HrbvWPQKuD

— Kilroy_Nikolay (@KilroyNikolay) July 29, 2021