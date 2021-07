Pfizer πωλήσεις: Η ανάρτηση Μπουρλά

Η Pfizer αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή της για τις πωλήσεις του εμβολίου κατά της COVID-19, που ανέπτυξε με τη γερμανική BioNTech, κατά 28,8% στα 33,5 δισεκ. δολάρια. Η εταιρία είπε ότι η ανοδικά αναθεωρημένη πρόβλεψη για τις πωλήσεις βασίζεται σε συμφωνίες που έχουν υπογραφεί για 2,1 δισεκ. δόσεις φέτος. Η προηγούμενη πρόβλεψη της φαρμακοβιομηχανίας τον Μάιο για 26 δισεκ. δολάρια βασίστηκε σε συμφωνίες που είχαν υπογραφεί για 1,6 δισεκ. δόσεις.

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής του φαρμακευτικού κολοσσού, Άλμπερτ Μπουρλά με ανάρτησή του στο Twitter έκανε λόγο για εξαιρετικά ισχυρή οικονομική απόδοση το δεύτερο τρίμηνο. “Πιστεύω ότι το Q2 ήταν μια σαφής και ισχυρή απόδειξη των δυνατοτήτων του νέου Pfizer. Κοιτώντας μπροστά, σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις επιτυχίες, συνεχίζοντας να παρακολουθούμε την επιστήμη, να εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους μας και να παραμένουμε επικεντρωμένοι στην παροχή καινοτομιών για τους ασθενείς που υπηρετούμε” έγραψε μεταξύ άλλων ο CEO της Pfizer.

