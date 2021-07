Rafale Ελλάδα – Τουρκία: “Σκάνε” οι Τούρκοι, προσπάθεια υποτίμησης των μαχητικών

H παράδοση του πρώτου γαλλικού αεροσκάφους Rafale στην Ελλάδα, δεν προκαλεί εκνευρισμό μόνο στην Άγκυρα αλλά και στα φιλοκυβερνητικά μέσα, που αν και επιχειρούν να απαξιώσουν τα μαχητικά ως «μεταχειρισμένα», που τα ξεπουλάει η Γαλλία, παραδέχονται ωστόσο πως αλλάζουν την ισορροπία στο Αιγαίο, υπέρ της χώρας μας. «Τα μεταχειρισμένα αεροσκάφη της Γαλλίας προκάλεσαν μεγάλη χαρά στην Ελλάδα» σχολιάζει η εφημερίδα Βατάν, αναφέροντας το κλίμα ενθουσιασμού στα ελληνικά ΜΜΕ για την απόκτηση των γαλλικών αεροσκαφών. «Η αεροπορική υπεροχή του Αιγαίου μετατοπίζεται προς την Ελλάδα: Η Αθήνα λαμβάνει τα πρώτα αεροσκάφη Rafale» είναι ο τίτλος ανάλυσης της ενημερωτικής πύλης boldmedya.com.

This is the first #Greek #Rafale 🇬🇷🇫🇷#Greece DM Panagiotopoulos was in #France for the ceremony of the delivery of the first out of 18 Greek Rafale.

General Floros said "It gives the country a clear strategic advantage and brings the Armed Forces in a new era." pic.twitter.com/zhiTPy2GLD

