Βανδή – Νικολαΐδης διαζύγιο: Ένας χωρισμός που άργησε πολύ

Για πολλούς, η ανακοίνωση από τη Δέσποινα Βανδή και τον Ντέμη Νικολαΐδη πως ύστερα από 23 χρόνια σχέσης (σ.σ. γνωρίστηκαν το 1998 και παντρεύτηκαν το 2003) αποφάσισαν να χωρίσουν, ήταν μια «βόμβα». Όχι όμως για τους καλά γνωρίζοντες το ζευγάρι. Ο Ντέμης Νικολαΐδης και η Δέσποινα Βανδή ανακοίνωσαν το διαζύγιο τους το πρωί της Πέμπτης (15.07.2021), λίγες εβδομάδες αφού συμπλήρωσαν 18 χρόνια παντρεμένοι. Για όσους ήξεραν το ζευγάρι, ο χωρισμός όχι μόνο δεν τους «έριξε» από τα σύννεφα, όχι μόνο το περίμεναν, αλλά καθυστέρησε κιόλας. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει δημοσίευμα του downtown.gr, σύμφωνα με το οποίο η Δέσποινα Βανδή ήθελε να το καθυστερήσουν εξαιτίας των παιδιών, της 17χρονης Μελίνας και του 14χρονου Γιώργου.

«Εδώ και πολλά χρόνια είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι οι δυο τους ζουν ως συγκάτοικοι στο σπίτι τους στη Βούλα και το διαζύγιο θα ερχόταν πολύ νωρίτερα, αν η Δέσποινα Βανδή δεν πίστευε ότι θα έπρεπε να το καθυστερήσουν για να μην διαταραχθεί η ζωή των παιδιών τους. Μια προσπάθεια που δυστυχώς έφερε ακόμη περισσότερη φθορά στο γάμο και δεν κατάφερε να ανακόψει την αναμενόμενη αυτή εξέλιξη» αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Τόσο η Δέσποινα Βανδή, όσο και ο Ντέμης Νικολαΐδης είχαν εδώ και καιρό διαφορετικές πορείες στη ζωή τους. «Δεν είχαν καμία ουσιαστική επικοινωνία αρκετό καιρό τώρα και ο καθένας ακολουθούσε τη ζωή του και το δικό του πρόγραμμα. Το ζευγάρι είχε χάσει πια επαφή, μιλώντας μόνο για τα απαραίτητα», συνεχίζει το κείμενο, όπου υπάρχει και αιχμή για τις προσωπικές επιλογές του Ντέμη Νικολαΐδη: «Μετά από τόσα χρόνια κοινής πορείας μπροστά και πίσω από τα φώτα, οι προσωπικές επιλογές του συζύγου της Δέσποινας σε σημαντικά θέματα στα όποια βασίζεται ένας υγιής γάμος έφερε το τέλος. Όταν κλονίζεται η εμπιστοσύνη, όταν η ειλικρινά και η αφοσίωση ξεθωριάζουν τότε η αρχή του τέλους έχει ήδη ξεκινήσει» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η Δέσποινα Βανδή το είπε στα παιδιά

Η Δέσποινα Βανδή και ο Ντέμης Νικολαϊδης συζητούσαν εδώ και καιρό το διαζύγιο. «Θεώρησαν όμως ότι πλέον είναι το κατάλληλο timing για να ολοκληρώσουν τον γάμο τους, καθώς τα παιδιά τους μεγάλωσαν και είναι σε μια πιο ώριμη ηλιακή φάση ώστε να κατανοήσουν την απόφαση των γονιών τους.

Η Δέσποινα μάλιστα ήταν αυτή που το ανακοίνωσε στη Μελίνα και τον Γιώργο και προσπάθησε να τους βάλει ομαλά στη νέα τους οικογενειακή πραγματικότητα – κάτι που φυσικά χρειάζεται χρόνο. Εξάλλου, γνωρίζοντας τις διαστάσεις που θα πάρει το θέμα του χωρισμού στα media, η Δέσποινα φρόντισε να κρατήσει τις ισορροπίες και να προετοιμάσει τα παιδιά για όσα θα ακολουθήσουν μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου», αναφέρει το άρθρο. Ο Ντέμης Νικολαΐδης εδώ και εβδομάδες δεν μένει με την υπόλοιπη οικογένεια, ψάχνει πλέον το σπίτι.

Η στιγμή που η Δέσποινα Βανδή ξέσπασε σε κλάματα

Μία φίλη της αποκαλύπτει και μια δραματική στιγμή της Δέσποινας Βανδή κατά τη διάρκεια του live του Just the two of Us. «Άκουσε ένα τραγούδι από ένα ζευγάρι διαγωνιζόμενων που την άγγιξε πολύ. Δεν άντεξε και ξέσπασε σε κλάματα. Δεν μπορούσε να συνέλθει και σκεφτείτε ότι ήταν live και έπρεπε να κρυφτεί και από τις κάμερες». Αλλαγή στη διάθεση και τα συναισθήματα της Δέσποινας Βανδή παρατήρησαν και οι στενοί συνεργάτες της στη διάρκεια των γυρισμάτων για το Σπίτι με το Mega που έκλεισε τον πετυχημένο του κύκλο με ένα φαντασμαγορικό γύρισμα στη Λίμνη Βουλιαγμένης.

Συνεργάτιδα της που ήταν παρούσα περιγράφει: «Η Δέσποινα έχει πει τόσα τραγούδια με τα οποία ταυτίζεται η τωρινή της συναισθηματική κατάσταση… Είναι σαν να μιλάνε όλοι οι στίχοι για εκείνη. Σ’ εκείνο το γύρισμα της είπα «σκέψου ότι τα τραγούδια σου αφορούν τις ζωές πολλών ανθρώπων». Κι εκείνη μου απάντησε απογοητευμένη: «στη δική μου ζωή όμως αφορούν όλα». Αυτές τις μέρες η Δέσποινα Βανδή, εμφανίζεται στην Κύπρο με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, ενώ προωθεί και το νέο της τραγούδι «Πέτρα».

Η Δέσποινα Βανδή και ο Ντέμης Νικολαΐδης είχαν επιλέξει να κρατούν την σχέση τους κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας

Σε ένα από τα post της στο Instagram η Δέσποινα Βανδή είχε γράψει ένα τρυφερό κείμενο για τον πρώην πλέον σύζυγο της, Ντέμη Νικολαΐδη. «Τον ερωτεύτηκα με την πρώτη ματιά και ήρθε και άλλαξε όλη μου την ζωή. Ένας άντρας με ιδανικά και αξίες που σπανίζουν στην εποχή μας. Με βοήθησε να γίνω καλύτερος άνθρωπος και θέλω να πω πως πιστεύω- κι ας ακουστεί υπερβολικό- πως αν υπήρχαν πολλοί άνθρωποι σαν τον άντρα μου, ο κόσμος μας θα ήταν καλύτερος», είχε γράψει χαρακτηριστικά η Δέσποινα Βανδή για να ευχηθεί στον Ντέμη Νικολαΐδη.

Ντέμης Νικολαΐδης: Αυτή ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στη σχέση μας με τη Δέσποινα Βανδή

Ο πρώην ποδοσφαιριστής, είχε μιλήσει στο παρελθόν για την πιο δύσκολη στιγμή στη σχέση του με την διάσημη Ελληνίδα τραγουδίστρια, που τον σημάδεψε. Πιο συγκεκριμένα, ο Ντέμης Νικολαΐδης αναφέρθηκε στη γέννηση της μικρής τους κόρης, Μελίνας, όταν είχε μόλις αναλάβει τα ηνία της ΠΑΕ ΑΕΚ, κάτι που του κόστισε καθώς του απορροφούσε μεγάλο μέρος του χρόνου του.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως για πρώτη φορά την είδε σε μια αφίσα και έπειτα πάνω στην πίστα του νυχτερινού κέντρου που εμφανιζόταν, ενώ εκείνος πήρε την πρωτοβουλία να την πάρει τηλέφωνο για να βγουν ραντεβού για πρώτη φορά τρεις ολόκληρους μήνες αργότερα, αφού η σχέση τους ξεκίνησε… τηλεφωνικά.

Βανδή – Νικολαΐδης: Mια σπάνια ‘συνάντηση’

Μια σπάνια κοινή συνύπαρξη της τραγουδίστριας με τον Ντέμη Νικολαΐδη είναι στο ραδιόφωνο και συγκεκριμένα στην εκπομπή του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή στο Sport Fm πριν πέντε χρόνια. Τότε το 2016, η Δέσποινα Βανδή πρωταγωνιστούσε στο μιούζικαλ Mamma Mia στο θέατρο Παλλάς, με τον Ντέμη Νικολαΐδη να της κάνει παράπονα στον αέρα της εκπομπής «Ντεμοτεχνείο» για την έλλειψη χρόνου της.

«Αφού δεν βρισκόμαστε ποτέ τι να κάνω… Παντρευτήκαμε και η τύπισσα είναι κάθε βράδυ στα μπουζούκια και φέτος την έχει δει κάθε μέρα στα θέατρα. Άστα θα τα πούμε εκτός αέρα» ακούγεται να λέει ο Ντέμης Νικολαΐδης με την Δέσποινα Βανδή να του απαντά αμήχανα «Ετοιμάζω τραπέζι, παρά το γεγονός ότι χάνομαι που λένε κάποιοι….».

Ο καβγάς που ενέπνευσε το «Στα’ δωσα» όλα

Η Δέσποινα Βανδή είχε αποκαλύψει σε τηλεοπτική της συνέντευξη ότι ηχογράφησε μια από τις μεγάλες επιτυχίες της λίγο μετά από έναν καβγά που είχε με τον Ντέμη Νικολαΐδη. Αναφερόμενη στο τραγούδι «Στα ‘δωσα όλα», η Δέσποινα Βανδή είχε πει στον Νίκο Χατζηνικολάου: «Ήμουν το στούντιο, είχαμε μαλώσει στο τηλέφωνο με τον Ντέμη και μπήκα και το έγραψα. Το θυμάμαι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που λέω το τραγούδι θυμάμαι αυτόν τον καβγά».